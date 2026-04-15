Флоссі дожила до 30 років, що є дуже рідкісним для котів. Вона народилася приблизно у 1995 році та за своє життя пережила багато історичних подій. Про цю надзвичайну кішку детальніше розповіли в матеріалі Parade Pets.

Що відомо про пухнасту володарку рекорду Гіннеса?

Улюблениця почала своє життя у колонії безпритульних тварин в Англії, звідки її згодом врятували. Коли вона була кошеням, її знайшов на вулиці лікар однієї з лікарень графства. Тоді їй було всього кілька днів.

Протягом життя вона змінювала родини, а пізніше потрапила під опіку благодійної організації Cats Protection, що займається допомогою тваринам. Саме тоді почали поширюватися чутки про її неймовірний вік, коли співробітники притулку перевіряли її документи.

У 2022 році Книга рекордів Гіннеса підтвердила її вік, який на той момент досягнув понад 26 років, що еквівалентно приблизно 120 людським рокам.

До речі, у перший рік життя кіт відповідає приблизно 15 людським рокам, у другий – близько 24. Вік визначають за спеціальними таблицями та станом зубів, шерсті, шкіри, м'язів і очей.

Того ж року її всиновила Вікторія Грін, яка зазначала, що кішка має проблеми зі слухом і зором, але загалом почувається добре. Флоссі швидко порозумілася з новою власницею, за словами Вікі, перші кілька ночей кішка шуміла, оскільки не бачила у темряві і була спантеличена новою обстановкою. Але через тиждень вона спокійно почала спати ночами на одному ліжку з власницею.

Попри свій поважний вік, Флоссі веде спокійний і стабільний спосіб життя. Вона має чіткий режим годування, любить відпочинок і легку гру, що, ймовірно, також сприяє її довголіттю.

Зверніть увагу! Фахівці з PetMD розповіли, що середня тривалість життя котів становить приблизно 13 – 17 років. Водночас деякі з них можуть доживати до 20 років і більше. Абсолютний рекорд належить коту на ім'я Крем Пафф, який прожив цілих 38 років.



Кішка із золотисто-чорним хутром Флоссі стала рекордсменкою за прожитими роками / Фото з мережі

Хто ще з тварин відомий своїми рекордами?