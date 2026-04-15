Флосси дожила до 30 лет, что является очень редким для кошек. Она родилась примерно в 1995 году и за свою жизнь пережила много исторических событий. Об этой чрезвычайной кошке подробнее рассказали в материале Parade Pets.

Что известно о пушистой обладательнице рекорда Гиннеса?

Любимица начала свою жизнь в колонии бездомных животных в Англии, откуда ее впоследствии спасли. Когда она была котенком, ее нашел на улице врач одной из больниц графства. Тогда ей было всего несколько дней.

В течение жизни она меняла семьи, а позже попала под опеку благотворительной организации Cats Protection, занимающейся помощью животным. Именно тогда начали распространяться слухи о ее невероятном возрасте, когда сотрудники приюта проверяли ее документы.

В 2022 году Книга рекордов Гиннеса подтвердила ее возраст, который на тот момент достиг более 26 лет, что эквивалентно примерно 120 человеческим годам.

Кстати, в первый год жизни кот соответствует примерно 15 человеческим годам, во второй – около 24. Возраст определяют по специальным таблицам и состоянию зубов, шерсти, кожи, мышц и глаз.

В том же году ее усыновила Виктория Грин, которая отмечала, что кошка имеет проблемы со слухом и зрением, но в целом чувствует себя хорошо. Флосси быстро поладила с новой владелицей, по словам Вики, первые несколько ночей кошка шумела, поскольку не видела в темноте и была озадачена новой обстановкой. Но через неделю она спокойно начала спать по ночам на одной кровати с владелицей.

Как выглядит самая старая кошка в мире: смотрите видео Guinness World Records

Несмотря на свой почтенный возраст, Флосси ведет спокойный и стабильный образ жизни. Она имеет четкий режим кормления, любит отдых и легкую игру, что, вероятно, также способствует ее долголетию.

Обратите внимание! Специалисты из PetMD рассказали, что средняя продолжительность жизни котов составляет примерно 13 – 17 лет. В то же время некоторые из них могут доживать до 20 лет и более. Абсолютный рекорд принадлежит коту по имени Крем Пафф, который прожил целых 38 лет.



Кошка с золотисто-черным мехом Флосси стала рекордсменкой по прожитым годам / Фото из сети

