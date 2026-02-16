Именно благодаря им бладхаунд Тиггер попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Смотрите также Семейные, умные и преданные: назвали 10 пород собак, которые стали самыми популярными в 2025 году

Что известно о "ушастике"?

Бладхаунд по имени Тиггер имел длинные, тяжелые и мягкие уши, которые свисали вдоль морды и почти касались земли во время движения. Его правое ухо имело длину 34,9 сантиметра, а левое – 34,2 сантиметра, что сделало его абсолютным рекордсменом среди собак.

Из-за такой особенности хозяевам приходилось тратить много времени на уход за ушами – их нужно было регулярно чистить и следить, чтобы они не травмировались.

Тиггер был не только рекордсменом, но и титулованным выставочным псом – он получил более 180 наград в своей породе и даже попал в "Зал славы" бладхаундов.

К сожалению, знаменитый пес умер в 2009 году, но его рекорд до сих пор остается одним из самых известных среди собак в мире.

Бладхаунд Тиггер / Фото Книга рекордов Гиннеса

Собаки с большими ушами: почему люди так их любят?

Ученые из Университета Джеймса Мэдисона в Техасе показали 124 участникам эксперимента изображения собаки. На одной фотографии она была рыжей, а на другой – черной. Затем были два снимка, на одном из которых у нее были висячие уши, а на другом – заостренные.

Большая часть наблюдателей сказала, что собаки с рыжей шерстью и висячими ушами представляются им более милыми, побуждающими к общению и эмоционально устойчивыми, чем с черной шерстью и заостренными ушами.

Специалист Элинор К. Карлссон отмечает, что нет исследований, которые показывают, что собаки с заостренными ушами менее дружелюбны, чем с висячими. По ее версии, люди основывают свое мнение на прошлом опыте. Например, золотистые ретриверы – самая распространенная порода в США, и поэтому для многих они более привычны и предсказуемы.

Кроме того, по мнению ученых, собаки с вертикальными ушами могут ассоциироваться со служебными, которые выполняют серьезные задачи.

Невероятные собаки, которые попали в Книгу рекордов