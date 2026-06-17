Інспектор контролю за кавунами: у Таїланді кіт серйозно взявся охороняти ферму

Кіт Перл із Таїланду здобув популярність у соцмережах завдяки незвичайним світлинам із кавунової ферми, де він живе разом зі своїми господарями. На фотографіях пухнастик часто позує серед щойно зібраного врожаю з настільки серйозним і зосередженим виглядом, що складається враження, ніби він особисто відповідає за порядок на плантації.

Кумедними фото поділилися на сторінці @howeverythingworks в Instagram.

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Що відомо про кота-охоронця кавунів?

Насправді Перл не зовсім охороняє кавуни, а радше прикидається досвідченим охоронцем. Однак саме ця кумедна схожість із суворим наглядачем привернула увагу користувачів мережі.

Люди почали жартувати, що кіт добровільно взяв на себе роль головного контролера ферми та ретельно стежить за кожним плодом.

Після того, як його фотографії стали вірусними, Перл швидко перетворився на улюбленця тисяч користувачів по всьому світу. Його незворушний вираз мордочки, поважна постава та звичка сидіти поруч із купами кавунів створюють образ відповідального інспектора, який надзвичайно серйозно ставиться до своєї роботи.

Перл на фермі з кавунами: дивіться фото

Зверніть увагу! Котів часто вважають незалежними та відстороненими, однак вони можуть бути не менш відданими своїм господарям, ніж собаки. Дослідження показують, що зв'язок між людиною та котом є значно міцнішим, ніж заведено вважати. Відомі випадки, коли коти захищали людей від небезпеки або попереджали про проблеми зі здоров'ям. Відомий дослідник поведінки тварин Джон Бредшоу з National Geographic пояснює таку поведінку не свідомим героїзмом, а природними інстинктами захисту території та близьких їм людей.

До речі, нещодавно ми розповідали ще одну цікаву історію, яка сталася в зоопарку Чапультепек у Мехіко. Там рудий кіт став справжньою місцевою знаменитістю через свою незвичну звичку – він регулярно пробирається до вольєра бенгальського тигра та ласує його їжею.

За словами працівників зоопарку, кіт навідується до тигра кілька разів на тиждень. Співробітники неодноразово намагалися впіймати непроханого відвідувача різними способами, однак усі спроби виявилися безуспішними.