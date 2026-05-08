Відбувається все це в знаменитому зоопарку Чапультепек у Мехіко. Там працівники вже кілька місяців не можуть впоратися з незвичним "порушником" рудим домашнім котом вагою близько 4 кілограмів. Неординарний випадок висвітлили в Santa Monica Observer.

Як кіт краде їжу в бенгальського тигра?

Малий пухнастик навідується до хижака по кілька разів на тиждень. Камери спостереження зафіксували, як він з'являється одразу після того, як тигриця закінчує їсти й засинає. Після цього рудий "гість" без жодного страху підходить до миски та ласує залишками їжі.

Працівники зоопарку намагалися перекрити отвори в огорожі, ставили пастки з тунцем і навіть змінювали графік годування тигра, однак кіт щоразу знаходив новий спосіб проникнути всередину. За словами доглядачів, він настільки звик до ситуації, що поводиться у вольєрі так, ніби це його територія.

Спочатку тигриця була помітно спантеличена такою поведінкою маленького нахаби. Працівники кажуть, що ніколи раніше не бачили в її очах такого здивування. Згодом хижачка перестала реагувати на непроханого гостя – тепер вона лише інколи відкриває око, спостерігає за котом і знову засинає.

Історія швидко стала вірусною у соцмережах. Користувачі жартують, що рудий кіт "захопив" територію тигра, а дехто називає його справжнім генієм серед мурчиків.

Водночас частина людей звернула увагу на умови утримання тигриці, критикуючи вольєр за брак простору та розваг для тварини. Попри всі спроби працівників зоопарку, рудий "рейдер" досі залишається невловимим і продовжує регулярно навідуватися до свого небезпечного сусіда.

Що відомо про зоопарк Чапультепек?

Зоопарк Чапультепек у Мехіко вважають одним із найкращих у світі. Це також найпопулярніша локація однойменного парку.

Його будівництво розпочали у липні 1923 року, а вже у 1924 році зоопарк відкрив двері для відвідувачів. Ідея створення належала мексиканському зоологу Альфонсо Луїс Еррера, який перед початком роботи відвідав провідні зоопарки Європи, щоб створити максимально комфортні умови для тварин.

Спочатку планували лише пташиний заповідник, але згодом проєкт значно розширили. Наприкінці XX століття зоопарк здобув міжнародне визнання завдяки успішній програмі розведення панд, які стали улюбленцями відвідувачів.

Сьогодні тут мешкає близько 2000 тварин, для яких намагалися відтворити природне середовище існування. Серед мешканців – мексиканський сірий вовк, рідкісний пес шолоїцквінтлі та численні рептилії у великому тераріумі. Також у зоопарку відкрили "Будинок метеликів" із великою колекцією цих комах.



Як виглядає пес шолоїцквінтлі, якого можна побачити в зоопарку Чапультепек

Наскільки споріднені коти й тигри?

Експерти з Cats Protection пояснили, що усі коти – від домашніх улюбленців до левів і тигрів – належать до родини котових (Felidae), яка почала формуватися близько 25 мільйонів років тому. Найдавнішою гілкою вважається рід Panthera, від якого походять сучасні великі кішки: тигри, леви та пантери.

Тигри стали одними з перших представників цієї лінії, тому зуміли пристосуватися до різних кліматичних умов – від морозів Сибіру до спекотних боліт Індії.

Домашні коти при цьому належать до роду Felis і мають дуже близьку генетичну спорідненість з африканською дикою кішкою. Попри різницю в розмірах, домашні коти та тигри мають близько 95,6% спільної ДНК і зберегли багато схожих рис. Серед основних подібностей:

гнучке сильне тіло;

довгий хвіст для балансу;

гострі зуби та кігті, пристосовані до полювання.

І тигри, і домашні коти є хижаками, тому потребують м'яса у раціоні. Крім того, обидва види активно позначають свою територію – дряпають поверхні, залишають запахові мітки та труться мордою об предмети.

Які ще мурчики стали зірками в мережі?

Кішка Флоссі, яку вважають найстарішою у світі, дожила до 30-річного віку та потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Тварину свого часу знайшли просто на вулиці в Англії, після чого вона неодноразово змінювала господарів.

Тим часом кішка Рубі підкорила соцмережі завдяки незвичним "бровам", які роблять її мордочку дуже виразною. Світлини пухнастої з'явилися у спільноті Reddit і швидко стали вірусними – користувачі порівнювали Рубі з Аріаною Гранде та жартували, що вона могла б стати героїнею мультфільму.