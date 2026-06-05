Розкіш для чотирилапих: скільки коштують унікальні колекції для собак від українських брендів

Українські бренди дедалі частіше експериментують з власними колекціями. Цьогоріч хвилю популярності набирають саме речі для хвостиків.

Найвідомішою колекцією цього літа стала лінійка від Bagllet.

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Що увійшло до колекції Bagllet?

До нової лінійки увійшли повідці, нашийники, шлейки та сумка для пакетиків. Усі вироби виготовлені вручну з натуральної шкіри та доступні у різних кольорах і розмірах.

Вартість аксесуарів становить:

нашийники – від 1600 до 2600 гривень;

сумка для пакетиків – 3000 гривень;

повідець – 4100 гривень;

повідець Hands-Free – 5200 гривень;

шкіряна шлейка – 6600 гривень.

У Bagllet пояснюють, що колекція створювалася з урахуванням анатомічних особливостей собак. Завдяки цьому аксесуари мають забезпечувати комфорт, безпеку та свободу рухів під час прогулянок.

Колекція для собак / Фото Bagllet

Останніми роками ринок товарів для домашніх тварин стрімко зростає не лише у світі, а й в Україні. Домашніх улюбленців дедалі частіше сприймають як повноправних членів родини, тому власники готові інвестувати у якісні аксесуари, одяг та догляд.

Які ще бренди продають унікальну амуніцію для тварин?

Одним із найпомітніших українських проєктів у цьому сегменті є KUSAKA – бренд преміальної амуніції для собак, заснований українською командою та представлений на міжнародному ринку. Компанія позиціонує свої вироби як fashion-аксесуари для тварин і наголошує, що речі для собак повинні бути такими ж продуманими та стильними, як і для людей.

У 2026 році бренд продовжує розвивати кілька дизайнерських лінійок, до яких входять нашийники, шлейки, повідці, повідці hands-free, диспенсери для пакетиків та аксесуари для AirTag. Особливу увагу компанія приділяє зовнішньому вигляду виробів: замість стандартних рішень для зоотоварів тут використовують авторські кольорові палітри, нестандартні силуети та преміальну фурнітуру.

Ціни варіюються від майже двох тисяч за диспенсер для пакетиків до майже чотирьох за шлею.

Лінійка для собак / Фото KUSAKA

У KUSAKA також відмовилися від традиційних нейлонових стрічок, які часто використовують у товарах для тварин. Натомість бренд розробив власну бавовняну стрічку та використовує високоякісну веганську шкіру, роблячи акцент на поєднанні естетики, комфорту та довговічності.

Засновниця бренду Ольга Авдєєва раніше пояснювала, що ідея KUSAKA виникла через відсутність на ринку по-справжньому стильних і якісних аксесуарів для собак. Саме тому компанія поставила собі за мету створювати речі, які виглядатимуть настільки ж сучасно та елегантно, як аксесуари для їхніх власників.

Де ще можна придбати речі для собак?

Сучасний український ринок товарів для тварин уже давно не обмежується нашийниками чи повідцями. Бренди створюють повноцінні дизайнерські колекції, які поєднують комфорт, безпеку та індивідуальний стиль для домашніх улюбленців.