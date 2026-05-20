24 Канал зібрав добірку магазинів, де можна придбати стильну вишиванку для свого хвостика.

Де купити вишиту сорочку для хвостика?

Bark and Tail

Український бренд Bark and Tail створив цілу колекцію лляних вишиванок для собак у патріотичному стилі. Однією з найпопулярніших моделей стала сорочка "Еней", виготовлена з чорного льону та оздоблена білими мереживними вставками й традиційними китицями.

У бренді наголошують, що вишиванка має особливе символічне значення в українській культурі та асоціюється із мудрістю, землею та родинною пам’яттю. Наразі доступні два розміри – М та ХS.

Вишита сорочка для хвостика / Фото Bark and Tail

У Bark and Tail роблять акцент не лише на дизайні, а й на ідеї української ідентичності. У своїх описах бренд нагадує про силу українців, любов до традицій та незламність під час війни. Вишиванки для хвостиків створюють із натурального льону, а моделі доступні у різних кольорах і розмірах.

Master Zoo

У мережі Master Zoo можна знайти вишиванку Pet Fashion Sofia, створену спеціально для собак маленьких порід. Модель виконана у синьо-білих кольорах із традиційною вишивкою та декоративним поясом із китицями.

Виробник зазначає, що сорочка має зручну застібку на кнопках та виготовлена з приємної лляної тканини. Особливістю моделі є крій, адаптований саме для "дівчаток", а рукави на резинках додають образу елегантності.

Вишиванки доступні у різних розмірах та кольорах.

Етноодяг для собак / Фото Master Zoo

Dogs Bomba

Бренд Dogs Bomba пропонує більш стримані та універсальні моделі вишиванок для тварин. У каталозі можна знайти лляні сорочки у стилі унісекс, які підійдуть як для собак, так і для котів.

Одяг застібається кнопками на животі та має можливість регулювання обхвату грудей. Такі моделі роблять ставку на комфорт тварини під час прогулянок або фотосесій. Завдяки натуральній тканині сорочки добре підходять для теплої пори року та не сковують рухів улюбленця.

Вишиванка для улюбленця / Фото Dogs Bomba

У Dogs Bomba наголошують, що мінімалістичний стиль дозволяє поєднувати вишиванку з різними аксесуарами.

Pet Fashion

Бренд Pet Fashion активно просуває етностиль для домашніх тварин у соціальних мережах. У колекції є багато різних моделей, які поєднують сучасний крій із традиційними українськими мотивами. Виробник робить акцент на комфорті, легких тканинах та яскравому дизайні.

Наприклад, модель Ivanko має стримані орнаменти та мінімалістичний стиль, а Maria створена для тих, хто хоче яскравого святкового образу для свого улюбленця.

Вишиванки для домашніх тварин / Фото Pet Fashion

У Pet Fashion зазначають, що такий одяг підходить як для повсякденних прогулянок, так і для тематичних фотосесій чи свят.

Animal Klay

Український бренд Animal Klay пропонує не лише вишиванки, а й вишиті сарафани та бандани для домашніх тварин. Одяг виготовляють із натурального котону, який добре тримає форму, легко переться та зберігає колір після прання.

У каталозі бренду є моделі для собак і котів різних розмірів – від XS до 2XL. Особливо популярними стали вишиті бандани у бежевих, коричневих, чорних та блакитних кольорах.

Одяг для собак / Фото Animal Klay

В Animal Klay наголошують, що такі аксесуари підходять для прогулянок, фотосесій та святкових подій. Бренд також регулярно проводить акції та знижки на етноодяг для хвостиків.

Як правильно обирати одяг для тварин?

Одяг для домашніх тварин давно перестав бути лише модним аксесуаром і дедалі частіше виконує практичну функцію. Ветеринари наголошують: неправильно підібраний светр, комбінезон чи навіть святкова вишиванка можуть спричинити стрес або проблеми зі здоров’ям у тварини.

Саме тому під час вибору одягу для собак і котів варто звертати увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на комфорт і безпеку улюбленця. Особливо популярним одяг для тварин стає у холодний сезон, а також напередодні свят – зокрема Дня вишиванки чи новорічних фотосесій.

Власники все частіше купують для собак і котів тематичні костюми, бандани та етнообрази. Однак ветеринари наголошують: далеко не всім тваринам потрібен одяг на постійній основі.

Як пише Master Zoo, додатковий одяг може бути корисним для короткошерстих собак, літніх тварин, дрібних порід або улюбленців із порушенням терморегуляції. Водночас занадто теплі чи тісні речі здатні викликати перегрів, подразнення шкіри та дискомфорт. Фахівці радять насамперед звертати увагу на тканину.

Для щоденного носіння найкраще підходять натуральні та "дихаючі" матеріали: бавовна, льон або м’який трикотаж. Такі тканини краще пропускають повітря і рідше викликають алергічні реакції чи натирання. Не менш важливим є правильний розмір одягу.

Річ не повинна обмежувати рухи тварини, тиснути на грудну клітку чи шию або заважати ходити. Якщо кіт або собака намагаються зняти одяг, нервують чи відмовляються рухатися – це може свідчити про дискомфорт.

У PetMD також радять уникати одягу з великою кількістю дрібних декоративних елементів: шнурків, намистин, ґудзиків або бахроми. Тварина може випадково їх відірвати та проковтнути. Особливо небезпечними такі аксесуари є для кошенят і цуценят.

Ветеринари також наголошують, що одяг має відповідати погоді. Влітку надто щільні тканини можуть призвести до перегріву, а взимку мокрий або неякісний одяг провокує переохолодження. Після прогулянки в дощ чи сніг речі рекомендують одразу знімати та висушувати.

Окрему увагу фахівці звертають на поведінку тварини. Якщо улюбленець виглядає скуто, лягає, відмовляється ходити або намагається вкусити одяг, то це сигнал, що річ йому не підходить. У такому випадку ветеринари радять поступово привчати тварину до нового аксесуара або повністю відмовитися від нього.