Брати кота на море чи залишити вдома: ветеринари дали остаточну відповідь

У літній сезон багато українців планують відпустки та частіше замислюються над тим, чи брати домашніх улюбленців із собою на море. Якщо собаки зазвичай легше адаптуються до нових місць, то для котів подорож може стати серйозним випробуванням.

Ветеринари Catster пояснюють, що перед поїздкою власникам варто врахувати характер тварини, стан її здоров'я та умови відпочинку.

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Чи потрібен улюбленцю відпочинок біля моря?

Прямої заборони на подорожі з котами немає, однак у більшості випадків це радше виняток, ніж правило. Ці улюбленці є надзвичайно територіальними тваринами та сильно прив’язані до свого дому, звичних запахів, маршрутів і навіть розташування предметів у квартирі, тому будь-яка різка зміна середовища для них може стати серйозним стресовим фактором.

На відміну від собак, коти значно рідше отримують задоволення від поїздок і нових місць. Для них критично важливими є стабільність, передбачуваний режим дня та контроль над простором, у якому вони перебувають.

Саме тому переїзди, готелі, орендоване житло, велика кількість незнайомих людей, нові запахи та шум моря або транспорту можуть викликати у тварини тривожність, відмову від їжі, агресію або, навпаки, апатію.

Водночас ветеринари наголошують, що існують винятки. Деякі коти, особливо ті, яких змалечку привчали до перенесення, поїздок у переносці, прогулянок на шлейці або частих змін локацій, можуть адаптуватися до подорожей значно легше. У таких випадках поїздка до моря або на відпочинок не становитиме критичної загрози, однак лише за умови поступової підготовки.

Які ризики чекають на кота під час відпочинку біля моря?

Як зазначають у Ветеринарній школі Каліфорнійського університету, однією з головних і найсерйозніших небезпек під час відпочинку з котом є перегрів. Вони значно гірше, ніж люди, переносять високу температуру повітря, а особливо небезпечним для них є пряме перебування під сонячними променями без тіні та можливості охолодитися.

Через особливості терморегуляції тепловий удар у тварини може розвиватися дуже швидко – інколи навіть за 15 – 20 хвилин активного перегріву – і становити пряму загрозу життю, якщо не надати допомогу вчасно.

Ще один поширений ризик – зневоднення організму. У спекотну погоду кіт повинен мати постійний і безперешкодний доступ до свіжої питної води, адже втрата рідини відбувається швидше через дихання та загальне підвищення температури тіла.

Особливо уважними ветеринари радять бути власникам літніх хвостиків, кошенят, а також тварин із хронічними захворюваннями нирок, серця або ендокринної системи, адже вони переносять спеку значно важче і швидше входять у стан критичного зневоднення.

Окрему небезпеку на курортах становить ризик втечі або втрати чотирилапого. Незнайоме середовище, велика кількість нових запахів, гучні звуки, транспорт, інші тварини та люди можуть викликати у кота сильний стрес або паніку. У такому стані навіть зазвичай спокійний кіт може різко вирватися, втекти в невідомому напрямку або сховатися у важкодоступному місці, що суттєво ускладнює її пошук у новій локації.

Додатковим фактором ризику є паразити та інфекції, які частіше зустрічаються в курортних зонах або місцях великого скупчення улюбленця. Йдеться про кліщів, бліх та інших ектопаразитів, а також про можливі контакти з безпритульними тваринами, які можуть бути носіями інфекційних захворювань.

Як підготувати кота до поїздки?

Перед відпусткою варто проконсультуватися з ветеринаром і переконатися, що тварина здорова. Якщо кіт має серцево-судинні захворювання, проблеми з диханням або перебуває у поважному віці, лікар може порадити відмовитися від подорожі.

Для транспортування необхідно використовувати зручну переноску. Усередині бажано покласти знайому ковдру або іграшку, запах яких допоможе тварині почуватися спокійніше.

Під час відпочинку коту потрібно забезпечити окреме безпечне місце, де він зможе сховатися від шуму та спеки. Також не варто змушувати тварину гуляти пляжем або купатися в морі, якщо вона цього не хоче.