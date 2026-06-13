Ветеринары Catster объясняют, что перед поездкой владельцам стоит учесть характер животного, состояние его здоровья и условия отдыха.

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Нужен ли питомцу отдых у моря?

Прямого запрета на путешествия с кошками нет, однако в большинстве случаев это скорее исключение, чем правило. Эти питомцы являются чрезвычайно территориальными животными и сильно привязаны к своему дому, привычным запахам, маршрутам и даже расположению предметов в квартире, поэтому любая резкая смена обстановки для них может стать серьезным стрессовым фактором.

В отличие от собак, кошки гораздо реже получают удовольствие от поездок и новых мест. Для них критически важны стабильность, предсказуемый режим дня и контроль над пространством, в котором они находятся.

Именно поэтому переезды, гостиницы, арендованное жилье, большое количество незнакомых людей, новые запахи и шум моря или транспорта могут вызвать у животного тревожность, отказ от еды, агрессию или, наоборот, апатию.

В то же время ветеринары отмечают, что существуют исключения. Некоторые кошки, особенно те, которых с детства приучали к переноске, поездкам в переноске, прогулкам на шлейке или частым сменам локаций, могут адаптироваться к путешествиям значительно легче. В таких случаях поездка к морю или на отдых не будет представлять серьезной угрозы, однако только при условии постепенной подготовки.

Какие риски ждут кота во время отдыха у моря?

Как отмечают в Ветеринарной школе Калифорнийского университета, одной из главных и самых серьезных опасностей во время отдыха с котом является перегрев. Они значительно хуже, чем люди, переносят высокую температуру воздуха, а особенно опасным для них является прямое пребывание под солнечными лучами без тени и возможности охладиться.

Из-за особенностей терморегуляции тепловой удар у животного может развиваться очень быстро – иногда даже за 15 – 20 минут активного перегрева – и представлять прямую угрозу жизни, если не оказать помощь вовремя.

Еще один распространенный риск – обезвоживание организма. В жаркую погоду кот должен иметь постоянный и беспрепятственный доступ к свежей питьевой воде, ведь потеря жидкости происходит быстрее из-за дыхания и общего повышения температуры тела.

Особенно внимательными ветеринары советуют быть владельцам пожилых питомцев, котят, а также животных с хроническими заболеваниями почек, сердца или эндокринной системы, ведь они переносят жару значительно тяжелее и быстрее входят в состояние критического обезвоживания.

Отдельную опасность на курортах представляет риск побега или потери четвероногого. Незнакомая среда, большое количество новых запахов, громкие звуки, транспорт, другие животные и люди могут вызвать у кота сильный стресс или панику. В таком состоянии даже обычно спокойная кошка может резко вырваться, убежать в неизвестном направлении или спрятаться в труднодоступном месте, что существенно затрудняет ее поиск в новой локации.

Дополнительным фактором риска являются паразиты и инфекции, которые чаще встречаются в курортных зонах или местах большого скопления питомцев. Речь идет о клещах, блохах и других эктопаразитах, а также о возможных контактах с бездомными животными, которые могут быть переносчиками инфекционных заболеваний.

Как подготовить кота к поездке?

Перед отпуском стоит проконсультироваться с ветеринаром и убедиться, что животное здорово. Если у кота есть сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыханием или он находится в почтенном возрасте, врач может посоветовать отказаться от поездки.

Для транспортировки необходимо использовать удобную переноску. Внутрь желательно положить знакомое одеяло или игрушку, запах которых поможет животному чувствовать себя спокойнее.

Во время отдыха коту нужно обеспечить отдельное безопасное место, где он сможет укрыться от шума и жары. Также не стоит заставлять животное гулять по пляжу или купаться в море, если оно этого не хочет.