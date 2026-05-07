Майже все життя прожив під час війни: як одеський кіт Еней дрімає під звуки вибухів

Повномасштабна війна кардинально змінила все наше життя, поведінку, реакції й думки. Постійний стрес через російській атаки зачепив і наших домашніх улюбленців. Так, п'ятирічний мурчик на ім'я Еней майже не знає життя без війни, тож обстріли й звуки вибухів він сприймає доволі буденно й спокійно.

Про те, як вплинула війна на котика 24 Каналу розповіла його власниця, Анастасія.

Цікаво "Кіт, якого завжди сліпить сонечко": відомий блогер поділився історією свого незрячого улюбленця

Що відомо про Енея?

Господарка пухнастика поділилася історією того, як знайшла малюка на OLX в Одесі. Тоді, каже Анастасія, його віддавала дуже приємна жіночка за символічні гроші.

Котик доволі моторний, тож труднощів із вибором імені не виникло – Еней підходив ідеально. При цьому, за словами власниці, мурчик доволі ніжний і люблячий. Він став напарником Анастасії в подорожах і гарно поводить себе в транспорті.

Зараз Енею вже 5 років, тож пожити спокійно до повномасштабного вторгнення йому пощастило всього рік.

"Він з самого початку не сильно реагував на обстріли, але їх і не було настільки багато тоді. Зараз звісно він їх чує набагато частіше, і я помітила, що він смикається тільки через дуже близькі прильоти, але при цьому його перша реакція – це подивитись на мене. Якщо я панікую, то він теж почне лякатись, але коли він бачить, що я спокійна і не роблю різких рухів, то він теж заспокоюється", – зізналася Анастасія.

Як Еней реагує на вибухи: дивіться відео

Власниця Енея також зазначає, що коти загалом не люблять метушні, адже це їх нервує, тому від самого початку вона обрала відповідну тактику поведінки.

За її словами, вона навіть не намагається спеціально заспокоювати улюбленця – котик сам приходить до спокою, коли бачить, що господарка поводиться врівноважено і не реагує емоційно.

Анастасія розповідає, що після повномасштабного вторгнення їй довелося часто подорожувати країною разом із котом, адже тепер залишати його самого стало значно тривожніше, навіть попри те, що до нього приходять доглядати.



Котик часто мандрує з власницею / Фото з архіву Анастасії

За її словами, у них завжди напоготові переноска та повідець. Вона радить заздалегідь привчати тварину до сумки або переноски, а також до повідка, і за потреби підбирати різні варіанти – якщо кіт не сприймає, наприклад, пластикову переноску. Її кіт Еней не любив таку й постійно нявчав, зате добре почувається в м'якій сумці для собак.

Вона також зазначає, що не підтримує ідею нести тварину на руках або залишати її під час тривоги, тому радить подбати про комфорт у переносці заздалегідь.

Крім того, часті поїздки допомогли коту звикнути до нових місць і не боятися незнайомих приміщень.

Мабуть мене найбільше забавляє те, як він намагається заблокувати мій ноутбук чи мишку, коли хоче, щоб ми грались, а також його смішні пози для сну,

– поділилася Анастасія.

Еней тішить свою власницю кумедними викрутасами: дивіться фото з архіву Анастасії

Як домашні улюбленця реагують на війну?

Ветеринарка Олена Литвинова та кінологиня Вікторія Печериця в коментарі для Суспільного розповіли, як тварини реагують на обстріли. За їхніми словами, реакції залежать передусім від виду й індивідуальних особливостей: собаки часто стають тривожними, більше гавкають і шукають контакт із господарем; коти, навпаки, зазвичай ховаються або шукають тихе місце поруч із людиною.

Гризуни можуть забиватися в укриття чи ставати полохливими, риби чутливо реагують на вібрації, а птахи – нервують, голосно кричать або навіть вискубують пір'я.

Тварини, які вже пережили бойові дії, можуть реагувати на звуки особливо гостро. Тривалий стрес негативно впливає на здоров'я тварин: підвищується рівень кортизолу, що послаблює імунітет і може спричинити проблеми з травленням, серцево-судинною системою, шкірою та загальним станом.

Серед типових симптомів:

тремтіння;

апатія;

зміни апетиту;

проблеми з туалетом;

надмірне вилизування;

свербіж.

Якщо улюбленець відмовляється від їжі чи поводиться незвично, варто звернутися до спеціаліста.

Чим власники можуть допомогти своїм тваринкам?

Фахівчині радять заздалегідь підготувати для улюбленця безпечне місце – наприклад, у ванній, під ліжком або в переносці, а також обов'язково мати адресник із контактами власника.

Під час тривоги важливо самому залишатися спокійним, адже тварини добре зчитують емоції людини. Додатково іноді можна вмикати телевізор чи музику, щоб приглушити різкі звуки, а у разі сильного стресу – звернутися до ветеринара за порадою щодо заспокійливих засобів.

Рекомендується також підготувати "екстрений набір для улюбленця". До речі, UAnimals запустила ініціативу "Клуб рятівників тварин", у межах якої учасники регулярно донатять для стабільної допомоги тваринам по всій Україні. Це дає змогу ефективніше планувати евакуації, лікування та забезпечення кормом, зокрема в регіонах, що постраждали від бойових дій.