Охолоджувальні жилети для собак: скільки коштують та чи справді вони рятують від спеки

Літня спека може бути небезпечною не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Через високі температури дедалі більше власників собак звертають увагу на охолоджувальні жилети, які обіцяють захистити тварин від перегріву.

Втім, разом із популярністю таких аксесуарів виникає питання: чи дійсно вони ефективні та скільки коштують в Україні. 24 Канал зібрав найпопулярніші моделі та ціни на них.

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Які ціни на охолоджувальні жилети?

На українському ринку представлено десятки моделей охолоджувальних жилетів для собак – від бюджетних варіантів до професійних виробів для активних прогулянок та тренувань. Найдоступніші моделі коштують від 400 гривень.

Наприклад, жилети бренду Nobby для невеликих собак продаються за 457 гривень. Вони працюють за принципом випаровувального охолодження: тканину потрібно змочити водою перед використанням.

Жилет фірми Nobby / Скриншот з крамниці

Моделі середнього цінового сегмента можна придбати за 1 000 – 1 700 гривень. Такі жилети зазвичай мають багатошарову конструкцію, яка довше утримує вологу та забезпечує стабільніший охолоджувальний ефект.

Охолоджувальний жилет / Фото із зоомагазинів

Преміальні бренди пропонують жилети від 2 до 7 тисячі гривень залежно від розміру собаки та використаних технологій. Зокрема, моделі Hurtta та Non-stop Dogwear можуть коштувати близько 6 тисячі гривень.

Non-stop Dogwear / Фото із магазину

Фахівці радять обирати жилет не лише за ціною, а й за розміром, типом шерсті собаки та умовами використання. Для коротких прогулянок у місті може бути достатньо бюджетного варіанту, тоді як для походів або спортивних занять краще підійдуть професійні моделі.

Чи потрібні собакам охолоджувальні жилети?

Pet MD наголошують, що охолоджувальний жилет не є обов'язковим аксесуаром для кожної собаки. Основним способом захисту тварини від перегріву залишаються доступ до свіжої води, прогулянки у прохолодні години доби та перебування в затінку.

Разом із тим жилети можуть бути корисними для окремих категорій собак. Насамперед це стосується брахіцефальних порід, таких як мопси, французькі бульдоги та боксери, а також літніх собак, тварин із зайвою вагою та густою шерстю, які важче переносять спеку.

Більшість сучасних моделей працює за принципом випаровування води. Після змочування тканини вода поступово випаровується та допомагає відводити надлишкове тепло від тіла тварини. Проте ефективність такого охолодження значно знижується за високої вологості повітря.

Експерти підкреслюють, що навіть найякісніший охолоджувальний жилет не може замінити базових правил безпеки під час спеки. Якщо температура повітря є надто високою, собаку краще не виводити на тривалі прогулянки вдень, а перенести активність на ранній ранок або вечір.

Як собаки можуть охолоджуватися самостійно?

У спекотну погоду собаки використовують кілька природних механізмів для охолодження організму.

На відміну від людей, вони майже не пітніють через шкіру, тому основним способом терморегуляції для них є часте та глибоке дихання з висунутим язиком. Під час такого дихання волога з язика, ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів випаровується, що допомагає знижувати температуру тіла.

Крім того, собаки інстинктивно шукають прохолодні місця – лягають на плитку, бетон, землю або викопують ями, де ґрунт залишається холоднішим навіть у сильну спеку.

Фахівці зазначають, що тварини також намагаються більше відпочивати та менше рухатися у найспекотніші години дня, щоб уникнути перегріву. Деякі собаки охоче заходять у воду або лягають у калюжі, використовуючи випаровування вологи для додаткового охолодження.