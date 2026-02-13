Вперше собака отримав голлівудську нагороду за роль у кіно: як перетворити пса на актора

Потенціал наших домашніх улюбленців часто залишається справжньою загадкою, тим більше коли йдеться про повноцінну акторську роботу. Однак чотирилапі активно беруться розвінчувати стереотипи й доводити, що вони здатні змагатися за престижні кінонагороди.

Так, 8-річний новошотландський ретривер Інді здобув премію Astra за найкращу роль у жанрі жахів або трилера за свій прорив у фільмі "Хороший хлопчик". Детальніше про це розповідає IFLScience.

Як чотирилапий тріумфував у кіно?

Сюжет стрічки "Хороший хлопчик" (2025) розгортається навколо історії про пса на ім'я Інді, який раптом починає пильно вдивлятися в якусь точку в кімнаті, де, здається, нічого немає. А насправді ж хвостатий відчуває щось потойбічне, тому змушений протистояти невидимим силам, аби врятувати свого господаря.

Кінокритики з IndieWire назвали чотирилапого актора "одним із найемоційніших виконавців свого покоління – незалежно від виду".



Пес Інді зачарував глядачів та критиків своєю роллю у фільмі "Хороший хлопчик" / Скриншот

Його гра виявилася настільки переконливою, що Інді увійшов в історію як перший пес, який отримав престижну голлівудську нагороду. Він став лауреатом премії Astra за найкращу акторську роботу в жанрі жахів або трилера.

Це був визначний день для всіх собак, навіть якщо для людських номінантів – серед яких були Ітан Гоук та Елісон Брі – результат став несподіванкою.

До речі, фахівці з American Kennel Club уточнюють, що новошотландський ретривер-толер, яким і є наш герой Інді – розумний, ласкавий і спрямований на співпрацю собака. Це енергійний спортсмен, якому потрібна постійна активність, зокрема полювання, походи, мандрівки й особливо плавання, до якого він чудово пристосований завдяки перетинкам на лапах.

Повідомляється, що Інді не довелося змінювати своє ім'я для кінострічки: у житті його звуть так само. Він живе разом із режисером фільму Беном Леонбергом. Як розповів Леонберг у коментарі для SAG Indie, коли вони з дружиною та продюсеркою Карі Фішер узяли цуценя до родини у 2017 році, вони й гадки не мали, що воно стане кінозіркою.



Щасливі власники песика-кінозірки Інді / Фото SAG Indie

Протягом трьох років знімань йому не знадобилися ні грим, ні зачіска – і він анітрохи не постарів,

– жартував Леонберг.

Він додав, що Інді ще й дуже кмітливий, енергійний і любить мати завдання. Саме це, за словами Леонберга, стало вирішальними складниками для реалізації проєкту.

Толери були виведені для тісної співпраці з мисливцями, раніше вони виманювали водоплавну дичину. Усі собаки мають індивідуальний характер, однак історія породи пояснює спільні риси: високий інтелект і здатність легко навчатися. Навряд чи знайдеться режисер, який не вважав би це ідеальними якостями для актора.

Втім, дослідження 2022 року засвідчило, що породні стереотипи не завжди точно передбачають поведінку конкретної тварини. Найбільш спадковою рисою виявилася "слухняність" – тобто здатність виконувати людські команди. Однак на індивідуальну поведінку значною мірою впливають умови середовища та тренування. Саме підготовка має ключове значення для тварин-акторів.

Фахівець із технології motion capture Чаба Кьоварі розповів, що під час роботи з тваринами знімальна група співпрацює з професійними тренерами, які готують їх до знімань заздалегідь. Підготовчий етап може тривати від двох до трьох місяців. За цей час песики звикають рухатися природно, навіть коли на їхньому тілі закріплені маркери для захоплення руху.

