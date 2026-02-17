Ветеринари назвали головні помилки у вихованні собак: як це може нашкодити чотирилапим

Виховання хвостатого улюбленця та встановлення з ним контакту потребує тривалого часу й терпіння. Проте докладені зусилля можуть не заручитися успіхом через поведінку самого власника. Ба більше, деякі, на перший погляд, незагрозливі дії людей можуть завдати собаці стресу й розірвати довіру з господарем.

Про це мовиться в матеріалі Daily Star. Так, ветеринар Доктор Еван поділився порадами, як краще розуміти та зміцнювати зв'язок з улюбленцем.

До теми Ви навіть не здогадуєтесь: які ваші дії найбільше дратують собак

Чого не варто робити у вихованні чотирилапих?

Зриватися на собаку та злитися

Доктор Еван пояснив, що собаки не сприймають гнів так само, як люди. Крики, різкі рухи чи прояв агресії не допомагають вихованню, а лише лякають тварину, руйнують довіру та викликають страх.

Забирати миску під час їжі

Забирати їжу з-під носа в собаки, поки вона їсть, – однозначно погана ідея. Це провокує тривогу, змушує тварину поспішно ковтати корм, що погано впливає на травлення та може призвести до проблем зі шлунком у майбутньому.

Дражнити собаку

Ветеринар також категорично проти будь-яких жартів: дути в ніс, зачіпати сплячого пса, ховати іграшку перед самим носом тощо. Такі дії викликають у собаки розгубленість, стрес і відчуття безпорадності.

Ігнорувати сигнали тривоги та самопочуття

Не звертати уваги на те, що собака часто чухає вуха, лапи чи проявляє інші повторювані дії – це теж образа. Такі симптоми часто вказують на алергію (харчову чи сезонну), подразнення чи дискомфорт. Ігнорування може призвести до хронічних проблем зі здоров'ям, а собака відчуває себе покинутою та непотрібною.

Свій погляд на проблему у вихованні песиків надав і кінолог Віталій Новіков. Він розповів, що треба чітко розмежовувати заборону й інші команди під час дресерування чотирилапих. Адже подекуди така плутанина з вербальними сигналами для вашого улюбленця може спричинити непорозуміння та втрату вашого авторитету.

За словами Новікова, зокрема цю помилку собачники роблять чи не щодня, через що їхній улюбленець може ставати дуже дратівливим.

Кінолог назвав 3 помилки у вихованні собаки: дивіться відео

До речі, фахівці з Canine Wise підкреслили, що головне в дресируванні собак – не просто прищепити хороші манери, а насамперед побудувати міцний довірливий зв'язок між улюбленцем і власником. Саме на цьому фундаменті базується ефективне навчання. Вони виділили топ-5 базових команд, які допомагають досягти саме такої гармонії та контролю в повсякденному житті.

А які собаки увійшли до рейтингів найрозумніших та найбільш популярних?