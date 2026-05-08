Почти олимпийские чемпионы: 10 лучших пород собак для бегунов

Владельцы четверолапых нередко очень схожи со своими питомцами в подходах к жизни и взглядах на активность. Некоторые песики любят побегать больше других. Так, для спортсменов легче будет найти общий язык с определенными породами собак, которые могут стать компаньонами во время пробежек.

Отдельный список пушистых бегунов составили специалисты из The Spruce Pets.

Интересно Дом глазами кота, собаки, попугаи и змеи: как животные видят окружающий мир

Что известно о собаках, которые любят побегать?

Прежде всего, говорят эксперты, стоит выбирать породы собак с высокой выносливостью, энергичностью и естественной склонностью к длительному движению.

Веймаранер

Это очень атлетическая порода собак из спортивной группы. Они быстрые, выносливые и хорошо переносят длинные дистанции. Требуют много движения ежедневно, иначе могут становиться тревожными или разрушительными.



Веймаранер – один из лучших бегунов / Unsplash

К слову, в American Kennel Club объяснили, что эта элегантная и быстрая немецкая порода, известна также как "серый призрак" благодаря своему характерному серебристому окрасу. В целом же это дружественные, послушные и умные собаки с выразительными глазами.

Визсла

Эта энергичная охотничья собака с высокой выносливостью очень привязывается к владельцу, часто буквально "следует по пятам". Она хорошо бежит и на короткие, и на длинные дистанции, любит активный темп.



Визсла прекрасно подойдет для совместных пробежек / Unsplash

Далматинец

Хотя это и не спортивная порода по классификации, но они очень выносливые. Исторически далматинцы бегали рядом с каретами, поэтому они имеют сильную потребность в движении. Без активности представитель этой породы быстро заскучает.



Далматинец не будет против побегать с вами / Unsplash

Бордер-колли

Это одна из самых умных и энергичных пород в мире. Такой пес очень быстрый, выносливый, идеален для долгих пробежек, особенно сложными маршрутами. Нуждается он и в физической, и умственной нагрузке.



Бордер-колли – среди лидеров в выносливости / Unsplash

Австралийская овчарка

Умная и очень активная порода, которая любит длительные пробежки, но лучше чувствует себя в прохладную погоду из-за густой шерсти. Требует постоянной активности.



Австралийская овчарка прекрасно подойдет для спортсменов / Unsplash

Родезийский риджбек

Большой, сильная и выносливая собака, изначально выведен для охоты в Африке. Он хорошо переносит тепло, может бегать на длинные дистанции, но только после полного физического созревания.



Родезийский риджбек – одна из лучших пород собак для бегунов / Unsplash

Сибирский хаски

Это рабочая порода с огромной выносливостью. Создана для длительных пробегов в холодном климате. Идеальна для бега зимой или в прохладную погоду, но плохо переносит жару.



Сибирский хаски довольно вынослив к физическим нагрузкам / Unsplash

Терьеры (джек-рассел, парсон-рассел, фокс-терьеры и т.д.)

Они хоть и маленькие, но очень энергичные. Подходят для коротких пробежек с высоким темпом. Выносливые, но не для марафонских дистанций. Более того, джек-расселы могут еще и территории разминировать. Речь идет о легендарном псе Патроне. Подробнее об этой породе читайте в материале 24 Канала.



Терьеры обожают побегать / Unsplash

Пойнтеры (немецкий короткошерстный, жесткошерстный и т.д.)

Это универсальные охотничьи собаки с отличной скоростью и выносливостью. Они хорошо бегают как в теплую, так и в прохладную погоду, подходят для длинных дистанций.



Пойнтер будет хорошим компаньоном в пробежке / Unsplash

Борзые (грейхаунд, уиппет, салюки и другие)

Эти собачки созданы для скорости. Они идеальны для коротких, очень быстрых пробежек или спринтов. Но вне тренировок обычно спокойные и даже ленивые.



Борзые – прирожденные бегуны / Unsplash

Важно! Щенков не стоит брать на регулярные пробежки до 6 месяцев, чтобы не навредить суставам. Также следует избегать длительных беговых нагрузок с собаками с короткой мордой (мопсы, бульдоги и т.д.), потому что они плохо переносят нагрузки и перегрев.

Какая польза пробежек для собак?

Специалисты из Wаnderdog отметили, что когда речь идет о физической активности собак, часто делается акцент на увеличении нагрузки – длинные прогулки, бег и интенсивные тренировки. Но подход прежде всего должен быть более сбалансированным. Собакам действительно может быть полезен бег, однако он подходит не всем.

Для части животных интенсивные нагрузки могут быть даже вредными. Важно сочетать физическую активность с умственной стимуляцией, например, "нюхательными" прогулками. Обычные прогулки важны прежде всего для психологического комфорта:

они снижают стресс;

дают возможность исследовать среду обитания;

позволяют реализовывать естественное поведение.

Но для поддержания хорошей физической формы иногда этого недостаточно. Бег, если он подобран правильно, помогает улучшить выносливость, контролировать вес и поддерживать мышцы в тонусе.

Это особенно актуально, ведь многие собаки имеют лишний вес. Также он может уменьшать избыток энергии и улучшать поведение.

При этом стоит помнить, что чрезмерные тренировки тоже могут приводить к переутомлению и зависимости от постоянной активности.

Кто из собачек стал звездой Олимпийских игр?

Во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии в женской командной спринтерской гонке произошел необычный эпизод. Тогда на трассу внезапно выбежала собака.

Двухлетний чехословацкий волкособ по кличке Назгул преодолел часть дистанции вместе со спортсменками и даже пересек финишную черту.

Кроме того, на Олимпиаде-2026 внимание привлек и еще один четвероногий – пес Эрколе Димай. Он работал на одном из спортивных объектов. Песик даже прошел официальную аккредитацию и стал частью олимпийской команды обслуживания.