Отдельный проект осветили специалисты из Home Advisor. Идея довольно проста и заключается она в том, что одна и та же локация может восприниматься совершенно по-разному.

Как животные видят мир?

Собаки

Эксперты из PetMD рассказали, что сказать однозначно, кто "видит лучше", невозможно: в чем-то четвероногие уступают, а в чем-то имеют преимущество. Это касается разных аспектов – четкости изображения, периферийного обзора, восприятия движения, цветов и способности видеть в темноте.

При этом отмечается, что собаки на самом деле способны различать цвета, но их палитра ограничена – они видят мир в приглушенных оттенках синего и желтого. Такой тип зрения называется дихроматическим. Песики также хорошо видят серые тона, однако красный, зеленый и оранжевый для них фактически "исчезают".

Зато люди имеют трихроматическое зрение, что позволяет воспринимать значительно более широкий спектр цветов. Именно поэтому, например, ярко-оранжевая одежда хорошо заметна людям, но почти не выделяется для животных.



Как собака видит мир / Home Advisor

Коты

Прежде всего специалисты отмечают, что котята рождаются слепыми и начинают видеть только через 8 – 12 дней, а полноценное зрение формируется через несколько месяцев. Коты не имеют "ночного зрения" в полном смысле, но значительно лучше людей видят в полумраке – примерно в 5 – 7 раз эффективнее.

Относительно цветов, они воспринимают их несколько ограниченно: видят преимущественно синие и желтые оттенки, а красный и зеленый почти не различают (подобно собакам). В то же время для кошек важнее не цвет, а движение – именно оно больше всего привлекает их внимание.



Как коты видят мир / Home Advisor

Попугаи

По словам экспертов из PoParrots, в отличие от людей, у которых глаза расположены спереди, у попугаев они находятся по бокам головы. Это дает им очень широкий угол обзора – около 300 градусов, что помогает замечать опасность и находить пищу. Еще одна особенность появляется в расширенном восприятии цветов.

Интересно! Попугаи видят больше, чем люди, ведь, кроме обычных цветов, способны различать ультрафиолет. Это помогает им в поиске пищи, выборе партнера и взаимодействии с другими птицами.



Как попугаи видят мир / Home Advisor

Змеи

По информации AZ Animals, острота зрения у змей зависит от вида и образа жизни. Например, древесные змеи хорошо видят, ведь большинство времени проводят среди ветвей, а дневные виды имеют развитое зрение для распознавания движения и цветов.

Зато ночные змеи меньше полагаются на зрение и больше – на тепло или запахи. В целом у змей меньше клеток, отвечающих за восприятие цветов, поэтому они хуже различают детали и оттенки.

В то же время у них больше светочувствительных клеток, что позволяет лучше ориентироваться при слабом освещении – это важнее для их образа жизни, чем цветное зрение.



Как змеи видят мир / Home Advisor

Стоит также заметить, что проект создавался дизайнером в сотрудничестве с исследователями, и самым большим вызовом стало визуализировать сложные особенности, например, 342-градусный обзор хамелеона или ультрафиолетовое видение. Несмотря на это, результат позволяет наглядно сравнить, насколько по-разному животные воспринимают одно и то же пространство.

Как создать комфортное пространство для домашнего животного?

На странице Pawsome Online объяснили, что спокойное место для отдыха важно для любимца, ведь во время сна они не только отдыхают, но и восстанавливаются. Удобное пространство помогает уменьшить тревожность, улучшает сон и поддерживает здоровье. Что стоит сделать:

выбрать тихий уголок без лишнего движения;

обеспечить комфортную, поддерживающую лежанку;

не перемещать место сна без надобности;

избегать сквозняков и резких температур.

Специалисты говорят, что комфорт – это не только о покупках, а о внимании к потребностям животного. Даже небольшие изменения могут сделать любимца спокойнее и счастливее.