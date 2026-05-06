Окремий проєкт висвітлили фахівці з Home Advisor. Ідея доволі проста й полягає вона в тому, що одна й та сама локація може сприйматися зовсім по-різному.

Як тварини бачать світ?

Собаки

Експерти з PetMD розповіли, що сказати однозначно, хто "бачить краще", неможливо: у чомусь чотирилапі поступаються, а в чомусь мають перевагу. Це стосується різних аспектів – чіткості зображення, периферійного огляду, сприйняття руху, кольорів і здатності бачити в темряві.

При цьому зазначається, що собаки насправді здатні розрізняти кольори, але їхня палітра обмежена – вони бачать світ у приглушених відтінках синього та жовтого. Такий тип зору називається дихроматичним. Песики також добре бачать сірі тони, однак червоний, зелений і помаранчевий для них фактично "зникають".

Натомість люди мають трихроматичний зір, що дозволяє сприймати значно ширший спектр кольорів. Саме тому, наприклад, яскраво-помаранчевий одяг добре помітний людям, але майже не виділяється для тварин.



Як собака бачить світ / Home Advisor

Коти

Передусім фахівці зауважують, що кошенята народжуються сліпими й починають бачити лише через 8 – 12 днів, а повноцінний зір формується за кілька місяців. Коти не мають "нічного зору" у повному сенсі, але значно краще за людей бачать у напівтемряві – приблизно у 5 – 7 разів ефективніше.

Щодо кольорів, вони сприймають їх дещо обмежено: бачать переважно сині та жовті відтінки, а червоний і зелений майже не розрізняють (подібно до собак). Водночас для котів важливіший не колір, а рух – саме він найбільше привертає їхню увагу.



Як коти бачать світ / Home Advisor

Папуги

За словами експертів з PoParrots, на відміну від людей, у яких очі розташовані спереду, у папуг вони знаходяться з боків голови. Це дає їм дуже широкий кут огляду – близько 300 градусів, що допомагає помічати небезпеку й знаходити їжу. Ще одна особливість поягає в розширеному сприйнятті кольорів.

Цікаво! Папуги бачать більше, ніж люди, адже, окрім звичайних кольорів, здатні розрізняти ультрафіолет. Це допомагає їм у пошуку їжі, виборі партнера та взаємодії з іншими птахами. До речі, ці пташки навіть називають одне одного на ім'я, детальніше про це читайте в матеріалі 24 Каналу.



Як папуги бачать світ / Home Advisor

Змії

За інформацією AZ Animals, гострота зору у змій залежить від виду та способу життя. Наприклад, деревні змії добре бачать, адже більшість часу проводять серед гілок, а денні види мають розвинений зір для розпізнавання руху й кольорів.

Натомість нічні змії менше покладаються на зір і більше – на тепло чи запахи. Загалом у змій менше клітин, що відповідають за сприйняття кольорів, тому вони гірше розрізняють деталі та відтінки.

Водночас у них більше світлочутливих клітин, що дозволяє краще орієнтуватися при слабкому освітленні – це важливіше для їхнього способу життя, ніж кольоровий зір.



Як змії бачать світ / Home Advisor

Варто також зауважити, що проєкт створювався дизайнером у співпраці з дослідниками, і найбільшим викликом стало візуалізувати складні особливості, наприклад, 342-градусний огляд хамелеона чи ультрафіолетове бачення. Попри це, результат дозволяє наочно порівняти, наскільки по-різному тварини сприймають той самий простір.

Як створити комфортний простір для домашньої тваринки?

На сторінці Pawsome Online пояснили, що спокійне місце для відпочинку важливе для улюбленця, адже під час сну вони не лише відпочивають, а й відновлюються. Зручний простір допомагає зменшити тривожність, покращує сон і підтримує здоров'я. Що варто зробити:

обрати тихий куточок без зайвого руху;

забезпечити комфортну, підтримуючу лежанку;

не переміщати місце сну без потреби;

уникати протягів і різких температур.

Фахівці кажуть, що комфорт – це не лише про покупки, а про увагу до потреб тварини. Навіть невеликі зміни можуть зробити улюбленця спокійнішим і щасливішим.