Он активно присоединился к финальному рывку вместе с атлетками. Случай не смог оставить интернет-пользователей в стороне, поэтому песик сразу стал звездой соцсетей. Об этом написали, в том числе и в CNN.
К теме Работает за еду: на Олимпийских играх нашли самого милого работника
Как четвероногий принял участие в лыжной гонке?
На видео с трансляции видно, как радостная собака бежит вслед за двумя лыжницами во время решающего спурта. Трибуны взорвались смехом и аплодисментами, когда хвостатый "спортсмен" вместе с атлетками пересек финишную линию.
Собака приняла участие в лыжной гонке на Олимпиаде: смотрите видео
После этого пес начал с интересом обнюхивать трассу и снаряжение, тогда как участницы гонки растерянно оглядывались на своего неожиданного соперника.
Что известно о хвостатом спринтере?
Как сообщает NPR, героем курьезного эпизода стал двухлетний чехословацкий волкособ по имени Назгул. Он сбежал из дома неподалеку трассы случайно "присоединился" к соревнованиям, сначала появившись во время квалификации, а затем снова выбежав на дистанцию уже во время командного спринта.
На кадрах, что быстро распространились в соцсетях, видно, как Назгул мчится на полной скорости позади спортсменок, а также преследует дистанционно управляемую телевизионную камеру, которая двигалась вдоль трассы. Публика восприняла его появление с юмором, а комментаторы не скрывали удивления.
По информации NPR, организаторы оперативно поймали собаку без инцидентов и вернули домой, где она живет с хозяевами.
Владелец рассказал журналистам, что в то утро Назгул был особенно взволнован, потому что видел, как люди куда-то отправляются.
Мне кажется, он просто хотел пойти за нами. Он всегда ищет компанию,
– отметил хозяин.
Одна из спортсменок призналась, что сначала даже не поняла, что происходит, и подумала, что ей привиделось. Несмотря на неожиданную конкуренцию, гонку удалось завершить без помех, а пес мгновенно стал неофициальной звездой дня.
Что еще известно о собаках на Олимпийских играх?
- Пес по имени Эрколе Димай официально зачислен в персонал комплекса, поэтому он "работает в сфере обслуживания спортивной инфраструктуры. Во время этой "службы" четвероногому сотруднику приходится еще и отбиваться от толпы сторонников.
- Между тем недавно во время одного из заездов на горнолыжной трассе на склон внезапно выскочил другой пес и фактически "преодолел" всю дистанцию, превратив серьезный старт в настоящую комедию.
- Собака стремительно неслась вдоль спуска, ловко обходя людей и защитные ограждения, тогда как организаторы безрезультатно пытались его поймать. При этом он никого не задел, ничего не повредил и не остановился до завершения своего импровизированного "заезда".