Наименее прихотливые собаки: эксперт назвал 4 идеальные породы для ленивых хозяев

Не все собаки требуют сложного ухода или высокой физической активности. Для людей с насыщенным графиком или тех, кто живет в квартире, важно выбирать спокойные и неприхотливые породы.

Express назвал четыре варианта, которые хорошо подходят для таких условий.

Смотрите также Идеальные компаньоны: 6 пород собак, которые лучше всего ладят с детьми

Какие собаки не требуют много ухода?

Выбирая домашнего любимца, многие люди обращают внимание не только на внешность, но и на характер и потребности животного. Эксперт по зооиндустрии Аксель Лагеркранц объяснил, что некоторые породы собак значительно проще в уходе и не требуют чрезмерной активности.

По его словам, неприхотливые собаки обычно имеют короткую шерсть, мало линяют и легко адаптируются к жизни в квартире. Они не требуют длительных физических нагрузок, но все же требуют базового ухода, внимания и регулярных прогулок.

Среди таких пород эксперт выделил четыре варианта, которые хорошо подходят для большинства владельцев:

Французский бульдог

Французские бульдоги известны своим спокойным и дружелюбным характером. Они прекрасно чувствуют себя в квартире и не требуют больших физических нагрузок, поэтому коротких прогулок им вполне достаточно.

Эта порода сильно привязывается к хозяину и любит проводить время рядом с людьми. Кроме того, благодаря короткой шерсти уход за ними является достаточно простым.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти собаки отличаются кротостью и уравновешенным темпераментом. Они хорошо адаптируются к различным условиям жизни и подходят как для семей, так и для одиночек. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели не требуют чрезмерной активности, хотя любят прогулки и внимание хозяина. Они легко поддаются дрессировке и хорошо ладят с другими животными.

Такса

Таксы – небольшие, но выносливые собаки с достаточно самостоятельным характером. Они не нуждаются в сложном уходе, особенно короткошерстные разновидности этой породы.

Несмотря на компактный размер, таксы любят активность, но могут довольствоваться умеренными нагрузками. Они хорошо подходят для квартирной жизни и быстро привыкают к режиму владельца.

Грейхаунд

Грейхаунды часто ассоциируются с высокой скоростью, однако в повседневной жизни это достаточно спокойные собаки. Они предпочитают короткие периоды активности, после которых долго отдыхают.

Благодаря своему уравновешенному характеру они могут спокойно оставаться в одиночестве определенное время. Эта порода также не требует сложного ухода за шерстью и хорошо адаптируется к жизни в квартире.

Уход за собакой: что нужно учесть перед тем, как завести питомца?