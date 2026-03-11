Считывают ваше настроение и сигнализируют об опасности: правда ли, что собаки имеют 6-е чувство
- Собаки имеют лучшее зрение в темноте, обоняние в 10 000 раз чувствительнее человеческого и могут слышать высокие частоты.
- Они также реагируют на эмоции людей благодаря изменениям и даже могут предупреждать о болезнях или опасности.
- Владельцы привыкли это считать "шестым чувством", действительно ли это так, – узнавайте в материале 24 Канала.
Умение читирилапых чувствовать порой несколько больше людей вызывает предположение о них как сверхчувствительных животных. Более того, пушистики таким способом могут даже перенимать тончайшие изменения настроения своего хозяина или предупреждать об опасности.
Подробнее об этом рассказали специалисты из PetMD. Там объяснили, в чем особенности органов чувств собак и как они применяют их во взаимодействии с людьми.
Чем отличаются чувства человеческие и собачьи?
Собаки имеют несколько визуальных преимуществ над людьми. Они лучше видят в темноте, ведь их зрачки больше и пропускают больше света. Кроме того, в центре сетчатки у собак больше светочувствительных клеток – палочек. Благодаря этому их зрение эффективнее в слабом освещении.
Кстати, несмотря на распространенный стереотип, собаки видят окружающий мир вовсе не в черно-белых цветах. Больше о том, как выглядит окружающая среда в глазах четвероногого, – читайте в материале 24 Канала.
Также собаки лучше замечают малейшие движения, которые человек может не заметить, что делает их замечательными охотниками, особенно ночью. Относительно обоняния, здесь собаки имеют неоспоримое преимущество – их обоняние примерно в 10 000 раз чувствительнее человеческого. Однако во вкусе люди побеждают: у нас около 9000 вкусовых рецепторов, тогда как у собак только примерно 1700. А вот осязание можно считать примерно одинаково развитым у обоих видов.
Слух тоже подобный по качеству, однако собаки способны слышать значительно более высокие частоты и звуки на большем расстоянии. Ну и довольно часто говорят и о так называемом "шестое чувство".
На самом деле, как утверждают специалисты, это скорее их интуиция или внутреннее ощущение. Пять основных органов чувств дают нам отдельные сигналы об окружающей среде, а так называемое "шестое чувство" как бы объединяет эту информацию и повышает уровень нашей внимательности.
Зато многие владельцы замечают, что собаки очень чутко реагируют на эмоции человека. Исследователи поведения животных давно интересуются тем, как собаки и кошки реагируют на эмоции людей.
Интересно! Собаки, эволюционировавшие вместе с людьми в течение тысячелетий, четко демонстрируют способность распознавать человеческие эмоции и реагировать на них, используя как обычные, так и чрезвычайные чувства.
Как четвероногие считывают настроение владельцев?
Исследование показало, что собаки дольше смотрят на счастливые, чем на грустные лица людей, что свидетельствует об их чувствительности к эмоциям.
Когда хозяин радуется, пес может вести себя так же энергично. Если же человек грустит, собака часто пытается его успокоить – садится рядом, прижимается или просит внимания.
Собаки прекрасно чувствуют настроение людей / Unsplash
Настроение человека связано с гормонами, такими как окситоцин, серотонин и дофамин. Когда их уровень меняется, организм выделяет определенные запахи, которые собаки могут чувствовать. Именно поэтому они часто реагируют на наше состояние и пытаются нас поддержать.
Что помогает собачкам предупредить хозяина об опасности?
Благодаря острому слуху собаки могут услышать гром задолго до человека. Они также лучше чувствуют запах озона и другие изменения в атмосфере, поэтому иногда ведут себя беспокойно перед бурей. Некоторые исследования свидетельствуют, что они способны чувствовать незначительные колебания земли перед землетрясениями, а также реагировать на изменения атмосферного давления или электромагнитных полей.
К слову, подобные случаи происходят и на фронте. В частности в прошлом году боевая собака по имени Рик помогла спасти жизнь украинских военных. Благодаря его поведению бойцы успели быстро спрятаться в укрытии перед ударом вражеской реактивной системы залпового огня "Ураган".
Чрезвычайное обоняние помогает собакам замечать и изменения в организме человека. Во время болезни меняется химический состав тела, и появляются специфические летучие соединения. Человек их не чувствует, но собака может.
Именно поэтому специально обученные собаки способны помогать в раннем выявлении некоторых заболеваний. Собаки-помощники хорошо знают привычное состояние своего хозяина, поэтому замечают даже незначительные изменения в его поведении или самочувствии.
Также собаки прекрасно запоминают ежедневные привычки людей. Они знают, когда хозяин просыпается, идет на работу или возвращается домой.
Иногда пес встречает хозяина у дверей даже тогда, когда тот возвращается неожиданно. Или это только слух и обоняние, или действительно определенная интуиция – точно сказать сложно. Обученные служебные собаки реагируют на ухудшение состояния хозяина, в частности они могут лаять, подталкивать человека сесть или остановить автомобиль.
Как по цвету шерсти определить нрав собаки?
Ветеринарка по имени Морган рассказала о возможной зависимости между цветом шерсти собачки и особенностями ее поведения. По словам специалистки, в разные исторические периоды собак использовали для различных задач, и часто это частично связывалось с их окрасом.
Например, светлые собаки, которые охраняли скот, имели цвет шерсти, что помогал им сливаться со стадом. Зато темные рабочие собаки были более заметными, что было полезно во время патрулирования территории или на охоте.