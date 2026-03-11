Считывают ваше настроение и сигнализируют об опасности: правда ли, что собаки имеют 6-е чувство

Умение читирилапых чувствовать порой несколько больше людей вызывает предположение о них как сверхчувствительных животных. Более того, пушистики таким способом могут даже перенимать тончайшие изменения настроения своего хозяина или предупреждать об опасности.

Подробнее об этом рассказали специалисты из PetMD. Там объяснили, в чем особенности органов чувств собак и как они применяют их во взаимодействии с людьми.

Чем отличаются чувства человеческие и собачьи?

Собаки имеют несколько визуальных преимуществ над людьми. Они лучше видят в темноте, ведь их зрачки больше и пропускают больше света. Кроме того, в центре сетчатки у собак больше светочувствительных клеток – палочек. Благодаря этому их зрение эффективнее в слабом освещении.

Кстати, несмотря на распространенный стереотип, собаки видят окружающий мир вовсе не в черно-белых цветах. Больше о том, как выглядит окружающая среда в глазах четвероногого, – читайте в материале 24 Канала.

Также собаки лучше замечают малейшие движения, которые человек может не заметить, что делает их замечательными охотниками, особенно ночью. Относительно обоняния, здесь собаки имеют неоспоримое преимущество – их обоняние примерно в 10 000 раз чувствительнее человеческого. Однако во вкусе люди побеждают: у нас около 9000 вкусовых рецепторов, тогда как у собак только примерно 1700. А вот осязание можно считать примерно одинаково развитым у обоих видов.

Слух тоже подобный по качеству, однако собаки способны слышать значительно более высокие частоты и звуки на большем расстоянии. Ну и довольно часто говорят и о так называемом "шестое чувство".

На самом деле, как утверждают специалисты, это скорее их интуиция или внутреннее ощущение. Пять основных органов чувств дают нам отдельные сигналы об окружающей среде, а так называемое "шестое чувство" как бы объединяет эту информацию и повышает уровень нашей внимательности.

Зато многие владельцы замечают, что собаки очень чутко реагируют на эмоции человека. Исследователи поведения животных давно интересуются тем, как собаки и кошки реагируют на эмоции людей.

Интересно! Собаки, эволюционировавшие вместе с людьми в течение тысячелетий, четко демонстрируют способность распознавать человеческие эмоции и реагировать на них, используя как обычные, так и чрезвычайные чувства.

Как четвероногие считывают настроение владельцев?

Исследование показало, что собаки дольше смотрят на счастливые, чем на грустные лица людей, что свидетельствует об их чувствительности к эмоциям.

Когда хозяин радуется, пес может вести себя так же энергично. Если же человек грустит, собака часто пытается его успокоить – садится рядом, прижимается или просит внимания.



Собаки прекрасно чувствуют настроение людей / Unsplash

Настроение человека связано с гормонами, такими как окситоцин, серотонин и дофамин. Когда их уровень меняется, организм выделяет определенные запахи, которые собаки могут чувствовать. Именно поэтому они часто реагируют на наше состояние и пытаются нас поддержать.

Что помогает собачкам предупредить хозяина об опасности?

Благодаря острому слуху собаки могут услышать гром задолго до человека. Они также лучше чувствуют запах озона и другие изменения в атмосфере, поэтому иногда ведут себя беспокойно перед бурей. Некоторые исследования свидетельствуют, что они способны чувствовать незначительные колебания земли перед землетрясениями, а также реагировать на изменения атмосферного давления или электромагнитных полей.

К слову, подобные случаи происходят и на фронте. В частности в прошлом году боевая собака по имени Рик помогла спасти жизнь украинских военных. Благодаря его поведению бойцы успели быстро спрятаться в укрытии перед ударом вражеской реактивной системы залпового огня "Ураган".

Чрезвычайное обоняние помогает собакам замечать и изменения в организме человека. Во время болезни меняется химический состав тела, и появляются специфические летучие соединения. Человек их не чувствует, но собака может.

Именно поэтому специально обученные собаки способны помогать в раннем выявлении некоторых заболеваний. Собаки-помощники хорошо знают привычное состояние своего хозяина, поэтому замечают даже незначительные изменения в его поведении или самочувствии.

Также собаки прекрасно запоминают ежедневные привычки людей. Они знают, когда хозяин просыпается, идет на работу или возвращается домой.

Иногда пес встречает хозяина у дверей даже тогда, когда тот возвращается неожиданно. Или это только слух и обоняние, или действительно определенная интуиция – точно сказать сложно. Обученные служебные собаки реагируют на ухудшение состояния хозяина, в частности они могут лаять, подталкивать человека сесть или остановить автомобиль.

