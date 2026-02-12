Ведь их зрение приспособлено не к яркой палитре, а к выживанию. Подробнее о том, как же на самом деле устроено зрение у собак и чем оно отличается от человеческого, рассказали эксперты из InTime.

Актуально Едва больше чайной чашки: как выглядит самая низкая собака на свете

Как собаки видят окружающий мир?

В строении глаза люди имеют три типа колбочек для восприятия цветов, тогда как у собак их только два. Поэтому и зрение у них – дихромическое.

В то же время в строении зрения собак больше палочек – рецепторов, отвечающих за светочувствительность и восприятие движения. Дополнительное преимущество дает тапетум – светоотражающий слой в сетчатке. Он усиливает даже слабое освещение, из-за чего глаза песиков "светятся" в темноте. Благодаря этому они значительно лучше видят в сумерках, хотя четкость изображения, особенно вблизи, у них ниже.

Своим мнением по этому поводу поделился и ветеринар Кирилл Чайка. Он отметил, что хвостатые прекрасно воспринимают именно желтые и синие оттенки, одновременно красный и зеленый цвета в глазах собак отображаются совсем необычно для нас.

Интересно! Четвероногие ориентируются не столько на цвет, сколько на яркость и расположение объектов. К примеру собаки-поводыри, которые на самом деле реагируют на позицию сигнала светофора, а не на его оттенок.

Почему собаки видят мир по-другому: смотрите видеоразъяснение ветеринара

К тому же стоит заметить, что поле зрения собак достигает 240 – 250 градусов, тогда как у человека – только около 180. Породы с длинной мордой имеют лучший боковой обзор, а короткомордые – несколько уже. Это помогает многим собакам быстро реагировать на движение с периферии.

В темноте собаки тоже видят в несколько раз лучше людей. Они способны замечать движущиеся объекты на большом расстоянии, тогда как неподвижные – несколько хуже. Именно поэтому пес может реагировать на то, что для вас остается невидимым.

Отметим, что одной из важных особенностей в коммуникации между людьми и собаками является именно зрительный контакт. В то же время информация о том, действительно ли хвостатые улыбаются нам, остается под сомнением. Чтобы разобраться в этом, читайте материал 24 Канала.

О чем свидетельствует озорное поведение вашего песика?