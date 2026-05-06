Львовяне собрали рекордную сумму на помощь спасенным животным

Во Львове во время весеннего "Базара Добра" собрали рекордную сумму на помощь животным. Благотворительное мероприятие длилось два дня и объединило тысячи людей.

Событие стало не только сбором средств, но и масштабным праздником поддержки и единства. Об этом рассказал руководитель благотворительной организации "Благотворительный фонд "Дом спасенных животных"" Орест Залипский.

Сколько удалось собрать?

Во Львове во время весеннего "Базара Добра" удалось собрать рекордные 1 119 000 гривен на спасение и помощь животным. По словам Залипского, нынешнее мероприятие превзошло все предыдущие результаты и стало особенным не только по сумме сборов, но и по атмосфере.

Народ, это абсолютный рекорд. На весеннем "Базаре Добра" мы собрали 1 119 000 гривен! Два дня тепла, солнца и искренних классных эмоций. Честно, было ощущение, что это какой-то семейный праздник, где все свои. Потому что даже незнакомые люди улыбались друг другу, говорили, танцевали, поддерживали,

– написал он.

Он также отметил, что событие объединило тысячи людей вокруг общей цели – помощи животным, которые нуждаются в защите и уходе.

"Нам удалось не просто собрать средства, а еще и подарить Львову невероятное событие, объединившее тысячи людей ради одной большой цели – спасения животных", – добавил он.

Организаторы поблагодарили всех, кто присоединился к мероприятию: от посетителей и доноров до волонтеров и участников.

Собранные средства направят на содержание, лечение и спасение животных, которыми занимается фонд. Благотворительные мероприятия такого формата во Львове уже стали традиционными и каждый раз собирают все большую поддержку горожан.

Что известно о нынешнем "Базар Добра"?

Во Львове 2 – 3 мая состоялся благотворительный базар, организованный для поддержки спасенных животных. Инициативу провела "Дом спасенных животных" – организация, которая занимается спасением, лечением и содержанием бездомных и пострадавших животных.

К мероприятию активно присоединились жители города. Накануне базара они передавали вещи, которые впоследствии реализовали во время ярмарки. Среди них были книги, настольные игры, посуда, комнатные растения, украшения, элементы декора и изделия ручной работы.

Организаторы отмечали, что все вещи должны быть в хорошем состоянии, ведь их повторное использование не только помогает собрать средства, но и способствует уменьшению отходов.

Мероприятие длилось в течение нескольких дней, а все собранные средства направили на помощь животным, которые находятся под опекой приюта. У Львовской областной военной администрации подчеркивали, что такие инициативы имеют важное социальное и экологическое значение. Они способствуют формированию культуры ответственного потребления и одновременно помогают тем, кто в этом нуждается.

Как еще можно помочь приюту, если не успели побывать на базаре?

Помочь приюту можно не только через офлайн-мероприятия. В Украине запустили мобильное приложение "Дома спасенных животных", которое позволяет поддерживать подопечных просто со смартфона.

Пользователи могут оформить онлайн-опеку над животными, регулярно донатить и следить за их историями и изменениями в состоянии. Ежедневно в приюте помогают животным, которые пострадали от травм, жестокого обращения или последствий войны:

их лечат,

обеспечивают уход,

стерилизуют

пытаются найти новые семьи.

Благодаря цифровым инструментам приобщиться к этому делу стало проще – даже если вы находитесь далеко. В приюте отмечают, что любая поддержка, независимо от суммы или формата, может стать решающей для спасения животного.