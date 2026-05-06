Подія стала не лише збором коштів, а й масштабним святом підтримки та єдності. Про це розповів керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Домівка врятованих тварин"" Орест Залипський.

Скільки вдалося зібрати?

У Львові під час весняного "Базару Добра" вдалося зібрати рекордні 1 119 000 гривень на порятунок і допомогу тваринам. За словами Залипського, цьогорічний захід перевершив усі попередні результати та став особливим не лише за сумою зборів, а й за атмосферою.

Народ, це абсолютний рекорд. На весняному "Базарі Добра" ми зібрали 1 119 000 гривень! Два дні тепла, сонця і щирих класних емоцій. Чесно, було відчуття, що це якесь сімейне свято, де всі свої. Бо навіть незнайомі люди усміхалися одне одному, говорили, танцювали, підтримували,

– написав він.

Він також наголосив, що подія об’єднала тисячі людей навколо спільної мети – допомоги тваринам, які потребують захисту та догляду.

"Нам вдалося не просто зібрати кошти, а ще й подарувати Львову неймовірну подію, що обʼєднала тисячі людей заради однієї великої мети – порятунку тварин", – додав він.

Організатори подякували всім, хто долучився до заходу: від відвідувачів і донорів до волонтерів і учасників.

Зібрані кошти спрямують на утримання, лікування та порятунок тварин, якими опікується фонд. Благодійні заходи такого формату у Львові вже стали традиційними та щоразу збирають дедалі більшу підтримку містян.

Що відомо про цьогорічний "Базар Добра"?

У Львові 2 – 3 травня відбувся благодійний базар, організований для підтримки врятованих тварин. Ініціативу провела "Домівка врятованих тварин" – організація, яка займається порятунком, лікуванням і утриманням безпритульних і постраждалих тварин.

До заходу активно долучилися мешканці міста. Напередодні базару вони передавали речі, які згодом реалізували під час ярмарку. Серед них були книги, настільні ігри, посуд, кімнатні рослини, прикраси, елементи декору та вироби ручної роботи.

Організатори наголошували, що всі речі мали бути у хорошому стані, адже їх повторне використання не лише допомагає зібрати кошти, а й сприяє зменшенню відходів.

Захід тривав протягом кількох днів, а всі зібрані кошти спрямували на допомогу тваринам, які перебувають під опікою притулку. У Львівській обласній військовій адміністрації підкреслювали, що такі ініціативи мають важливе соціальне та екологічне значення. Вони сприяють формуванню культури відповідального споживання та водночас допомагають тим, хто цього потребує.

Як ще можна допомогти притулку, якщо не встигли побувати на базарі?

Допомогти притулку можна не лише через офлайн-заходи. В Україні запустили мобільний застосунок "Домівки врятованих тварин", який дає змогу підтримувати підопічних просто зі смартфона.

Користувачі можуть оформити онлайн-опіку над тваринами, регулярно донатити та стежити за їхніми історіями та змінами у стані. Щодня у притулку допомагають тваринам, які постраждали від травм, жорстокого поводження або наслідків війни:

їх лікують,

забезпечують догляд,

стерилізують

намагаються знайти нові родини.

Завдяки цифровим інструментам долучитися до цієї справи стало простіше – навіть якщо ви перебуваєте далеко. У притулку наголошують, що будь-яка підтримка, незалежно від суми чи формату, може стати вирішальною для порятунку тварини.