Иногда я верю ей больше, чем себе, – кинолог о службе с собакой на словацкой границе

Роман Одинец начал службу в Государственной пограничной службе в 2021 году, присоединившись к Черниговскому пограничному отряду. Выбор профессии был осознанным: его всегда привлекала служба на границе, а особый интерес вызывала работа с собаками. Любовь к животным и желание стать кинологом побудили его связать своё будущее именно с ГПСУ. Теперь он несет службу бок о бок с бельгийской овчаркой Аей.

О пограничнике и его четвероногой напарнице рассказали в ГПСУ.

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Как пересеклись пути Романа и Аи на границе?

Во время срочной службы мужчине не удалось получить специализацию кинолога из-за отсутствия мест. Поэтому он подписал контракт и отправился учиться в кинологический центр. Именно тогда Роману доверили служебную бельгийскую овчарку малинуа по кличке Ая. До этого её предыдущий кинолог уволился.

Вначале взаимодействие между новым напарником и собакой было непростым: темпераментная, упрямая и чрезвычайно энергичная Ая неоднократно кусала Романа даже во время службы. Чтобы отвлечь её внимание, пограничник был вынужден носить с собой пластиковую бутылку или палку, которые она могла грызть по дороге.

"Как только выходил из служебного автомобиля, давал ей их в зубы, чтобы она играла. Иначе она могла вежливо идти рядом, а потом вдруг схватить меня за икру", — поделился кинолог.

Чтобы наладить взаимопонимание, Роману и Ае пришлось приложить немало усилий: смотрите фото ГПСУ

Несмотря на сложный характер собаки, Роман не отказался от нее. Благодаря упорной работе, терпению и постоянным тренировкам между ними постепенно сформировались прочное доверие и взаимопонимание.

Ая – это не средство охраны границы, не инструмент для поиска правонарушителей. Это друг и напарница. Я ей порой доверяю больше, чем людям. Она ещё ни разу не подвела, – подчеркнул пограничник.

В то же время Роман признает, что вряд ли завел бы малинуа в качестве домашнего питомца. По его мнению, это чрезвычайно активная порода, которая нуждается в постоянной работе и нагрузках. Однако именно эти качества делают таких собак незаменимыми в пограничной службе.

С годами Ая стала более уравновешенной, внимательной и научилась почти без слов понимать своего кинолога. При этом она сохранила быстроту реакции, преданность и способность самостоятельно оценивать ситуацию.

Ая прекрасно выполняет свои служебные обязанности: смотрите фото ГПСУ

Одним из самых ярких примеров её профессионализма стало задержание группы из 21 нарушителя государственной границы. Когда люди пытались сбежать через поле, собака мгновенно определила лидера группы и первой остановила именно его. Это заставило остальных прекратить побег. Когда же один из мужчин попытался воспользоваться ситуацией и убежать в другую сторону, Ая немедленно изменила направление преследования и быстро догнала его.

По словам Романа, подобных случаев в их совместной службе было немало. Они убеждают его, что выбор профессии был правильным. Благодаря настойчивости и любви к своему делу он смог раскрыть потенциал служебной собаки и направить её способности на охрану государственной границы.

В будущем пограничник планирует и дальше совершенствовать свои кинологические навыки. Он стремится освоить подготовку собак для поиска оружия, запрещенных веществ, а также работы в штурмовых подразделениях. Даже после завершения службы в ГПСУ Роман хочет остаться в профессии и продолжить работать кинологом.

Напомним также ещё одну историю о четвероногих в ГПСУ. Кинолог Михаил Евсюк служит в ГПСУ вместе с бельгийской овчаркой Фарсом. На пункте пропуска пес помогает выявлять запрещённые вещества.

За первое полугодие Фарс помог раскрыть 20 случаев их незаконной перевозки. По словам кинолога, главное в службе — доверие между собакой и её проводником. В свободное время пес любит играть, а больше всего любит яблоки.