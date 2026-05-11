Без шерсти, но с длинным чубом: как выглядят сфинксы в мире собак

В основном среди людей известно лишь о котах, которые не имеют шерсти. Однако некоторые из собак тоже могут похвастаться своей блестящей бесшерстной прической. И именно эта черта нередко становится преимуществом для хозяев из-за минимальной линьки и гладкой кожи.

За ней, однако, нужно тщательно ухаживать. Перечень бесшерстных пород собак составили специалисты из The Spruce Pets.

Какие породы четвероногих не имеют шерсти?

Шолоицквинтли

Одной из самых известных бесшерстных пород является шолоицвинтли – древняя мексиканская собака, которая бывает как голой, так и короткошерстной. Это спокойные, преданные и внимательные животные, которые хорошо подходят для роли компаньонов и сторожей.



Шолоицквинтли / Фото J.Klein

К слову, история шоло достигает глубины веков – в древних цивилизациях считалось, что эта порода собак может даже исцелять людей.

Американский бесшерстный терьер

Эта порода происходит от рат-терьера и была специально выведена как бесшерстная порода. Такие собаки энергичные, умные и очень игривые. Они, к тому же, хорошо подходит людям с аллергией, которые хотят активного и смелого терьера.

По информации American Kennel Club, собаки этой породы имеют рост примерно 30 – 40 сантиметров в холке. Кожа у голых собак теплая и мягкая на ощупь. Для них характерна широкая клиновидная голова, стоячие V-образные уши и выразительные глаза, подчеркивающие их любознательность.



Американский бесшерстный терьер / Фото Deposit Stock

Американский голый терьер движется живо и уверенно, демонстрируя типичный терьерский темперамент. Бесшерстные собаки требуют особого ухода: их кожу нужно защищать от солнечных ожогов и холода. Эта порода предана своим хозяевам, внимательна к окружению и может быть хорошим сторожем.

Китайская хохлатая собака

Эта порода имеет две разновидности – почти бесшерстную и пушистую. Даже у "голых" собак остаются пучки шерсти на голове, лапах и хвосте. В целом же, рассказали в American Kennel Club, это нежная, игривая и очень ласковая собака-компаньон, которая сильно привязывается к своим хозяевам.

Порода относится к декоративным собакам и обычно имеет рост от 28 до 33 сантиметров. Китайская хохлатая бывает двух типов – бесшерстная и пушистая. У бесшерстной разновидности гладкая мягкая кожа, а шерсть растет только на голове, хвосте и нижней части лап. Пушистая разновидность, которую называют "паудерпаф", имеет длинную шелковистую шерсть по всему телу.



Китайская хохлатая собака / Фото из сети

Эти собаки очень энергичные, доброжелательные и обожают внимание людей. Бесшерстные китайские хохлатые почти не линяют и не имеют характерного "собачьего" запаха. При этом обе разновидности внимательны к настроению хозяев и прекрасно чувствуют себя в семейном кругу.

Перуанская голая собака

Национальной собакой Перу считается перуанская голая собака, ее название дословно переводится с английского как орхидея инков (Inca Orchid) – редкая древняя изящная древняя порода, известна своей преданностью и активностью.

При этом эксперты из American Kennel Club уточнили, что на самом деле порода бывает как бесшерстной, так и покрытой шерстью, а также представлена в трех размерах – малом, среднем и большом. Эти собаки активные, внимательные и имеют прекрасные охотничьи инстинкты, поэтому хорошо проявляют себя в спортивных дисциплинах, в частности аджилити и курсинга.

Бесшерстная разновидность может иметь любой цвет кожи, а у собак с шерстью допускаются различные оттенки – черный, коричневый, серый, розовый, белый или рыжеватый. Иногда в одном помете рождаются как голые, так и покрытые шерстью щенки.



Перуанская бесшерстная собака / Фото flickr

Внешне порода напоминает борзых – грейгаундов или уипетов – благодаря стройному телу и элегантным линиям. Самые маленькие представители имеют рост менее 25 сантиметров, тогда как самые большие могут достигать более 65 сантиметров. Перуанские бесшерстные собаки очень привязываются к семье, ласковые и преданные дома, но в то же время остаются настороженными к незнакомцам и могут быть хорошими охранниками.

Они энергичны, внимательны и защищают своих хозяев. Из-за развитого охотничьего инстинкта стоит быть осторожными рядом с мелкими животными, а общение с маленькими детьми желательно контролировать.

Среди менее известных бесшерстных пород – аргентинский пила, боливийский кхала, индийский джонанги, абиссинский песчаный терьер, эквадорская голая собака и даже редкие бесшерстные чихуахуа.

Большинство таких пород имеют общую черту – минимальное количество шерсти или ее полное отсутствие из-за генетических особенностей. В основном это собаки малого или среднего размера, которые сочетают необычную внешность с преданным и ласковым характером.

Какие функции выполняет шерсть и волосы у собак: что нужно знать?

Прежде всего следует учитывать, что четвероногие имеют одновременно и шерсть и волосы – они отличаются прежде всего способом роста. Оба типа состоят из кератина, но шерсть имеет ограниченную длину роста, а волосы могут расти очень долго, пока их не подстригут.

Большинство собак имеют двойной покров: верхний слой шерсти и подшерсток. Верхняя шерсть растет медленно и защищает кожу, а подшерсток регулярно обновляется и сильно линяет сезонно. Именно поэтому собаки с шерстью линяют больше, чем породы с волосами.

Собакам с шерстью обычно не рекомендуют бритье, ведь после этого подшерсток может отрастать неправильно и сбиваться в колтуны. Зато собак с волосами нужно регулярно подстригать. Шерсть нуждается в питании и уходе для защиты и обновления, а длинные волосы – увлажнения, чтобы они не пересыхали и не ломались.

К породам с волосами относятся, в частности:

пудели;

мальтийские болонки;

хаванезы.

При этом к собакам с шерстью причисляются лабрадоры, золотистые ретриверы, колли и французские бульдоги. Интересно, что лабрадоров и золотистых ретриверов нередко путают из-за на самом деле похожей внешности. Они действительно имеют общее происхождение, однако стоит учитывать и различия этих пород.