Подробнее о таком рассказали на странице The Curious Egyptologist.

Интересно Стоят 20 тысяч долларов: редкие серебристые котята стали источником вдохновения для ювелиров

Что известно о собаках в Древнем Египте?

Песиков изображали в различных формах письменности еще с додинастического периода – как домашних любимцев, охотников и даже в сценах потусторонней жизни. Поскольку шакалов и собак не четко различали, оба считались священными животными, связанными с богом Анубисом – покровителем захоронений и мира мертвых.



Собаки из гробницы Мереруки в Саккаре / Фото с сайта The Curious Egyptologist

Хотя точно определить породы сложно, считается, что современные грейхаунд, салюки, басенджи, фараонова собака, уиппет и молосси имеют с ними общих предков. Наиболее характерной породой считают басенджи – "собаку поселков".

К слову, специалисты из American Kennel Club рассказали, что басенджи – это компактные, милые охотники с умом и грацией. Они лучше всего подходят для владельцев, готовых удовлетворить их потребности в движении и справиться с вызовами в их обучении, ведь эти собаки напоминают котов своей независимостью. Басенджи растут до 40 – 43 сантиметра в холке.



Их легко узнать благодаря блестящей короткой шерсти, крепко закрученному хвосту и морщинистому лбу с выразительными миндалевидными глазами, которые передают широкий спектр тонких, человеческих эмоций. И да, они не лают, но вместо этого издают странный звук, похожий на сочетание смеха и йодлирования. Басенджи – очень чистоплотные собаки, которые, как коты, сами ухаживают за собой.

При этом, как отмечают в The Spruce Pets, собак породы салюки ценили за скорость и охотничьи способности. Это независимые, чувствительные собаки с сильным инстинктом преследования, поэтому они требуют много движения и не всегда подходят для жизни с мелкими животными. При этом они преданы семье, но плохо переносят одиночество.

В свою очередь фараонова собака также имеет древнее происхождение, связано с Египтом, хотя окончательно сформировалась на Мальте. Ее использовали для ловли кроликов. Это активная, дружественная и игривая порода, которая хорошо ладит с детьми, но требует много физической активности.

Эти и другие породы собак в Древнем Египте выполняли разные роли:

были охотниками ("тесем");

охранниками;

спутниками в бою;

помогали в охране порядка, патрулируя пустыни вместе с людьми.

Некоторые породы, например молоссы и грейхаунды, использовались и в военных действиях. Египтяне очень ценили своих собак: их изображали на погребальных стелах вместе с семьей, давали имена и даже хоронили рядом с хозяевами или в отдельных саркофагах. Известен случай, когда фараон Хуфу приказал похоронить свою собаку с почестями.

Собаки носили ошейники с именами, что имели и юридическое значение: убийство собаки с хозяином считалось тяжким преступлением. Среди найденных артефактов – роскошные ошейники из гробницы вельможи Майхерпри, украшенные узорами и даже с именем собаки Тантануит.

Какие породы кошек связаны с Египтом?

Египетские породы кошек считаются одними из старейших в мире. Именно территории Египта и Родового полумесяца на Ближнем Востоке стали очагами, где впервые одомашнили кошек. Предками современных домашних любимцев были небольшие дикие кошки, которые жили в Египте еще примерно с 1500 года до нашей эры. Среди них: