Детальніше про таке розповіли на сторінці The Curious Egyptologist.

Цікаво Коштують 20 тисяч доларів: рідкісні сріблясті кошенята стали джерелом натхнення для ювелірів

Що відомо про собак у Стародавньому Єгипті?

Песиків зображували в різних формах писемності ще з додинастичного періоду – як домашніх улюбленців, мисливців і навіть у сценах потойбічного життя. Оскільки шакалів і собак не чітко розрізняли, обидва вважалися священними тваринами, пов'язаними з богом Анубісом – покровителем поховань і світу мертвих.



Собаки з гробниці Мереруки в Саккарі / Фото з сайту The Curious Egyptologist

Хоч точно визначити породи складно, вважається, що сучасні грейхаунд, салюкі, басенджі, фараоновий собака, уіппет і молосси мають з ними спільних предків. Найбільш характерною породою вважають басенджі – "собаку селищ".

До слова, фахівці з American Kennel Club розповіли, що басенджі – це компактні, милі мисливці з розумом і грацією. Вони найкраще підходять для власників, готових задовольнити їхні потреби в русі й упоратися з викликами в їхньому навчанні, адже ці собаки нагадують котів своєю незалежністю. Басенджі ростуть до 40 – 43 сантиметри у холці.



Їх легко впізнати завдяки блискучій короткій шерсті, міцно закрученому хвосту і зморшкуватому лобу з виразними мигдалеподібними очима, які передають широкий спектр тонких, людських емоцій. І так, вони не гавкають, але замість цього видають дивний звук, схожий на поєднання сміху і йодлювання. Басенджі – дуже охайні собаки, які, як коти, самі доглядають за собою.

При цьому, як зазначають у The Spruce Pets, собак породи салюки цінували за швидкість і мисливські здібності. Це незалежні, чутливі собаки з сильним інстинктом переслідування, тому вони потребують багато руху й не завжди підходять для життя з дрібними тваринами. Водночас вони віддані родині, але погано переносять самотність.

Зі свого боку фараонова собака також має давнє походження, пов'язане з Єгиптом, хоча остаточно сформувалася на Мальті. Її використовували для ловлі кролів. Це активна, дружня та грайлива порода, яка добре ладнає з дітьми, але потребує багато фізичної активності.

Ці та інші породи собак у Стародавньому Єгипті виконували різні ролі:

були мисливцями ("тесем");

охоронцями;

супутниками в бою;

допомагали в охороні порядку, патрулюючи пустелі разом із людьми.

Деякі породи, як-от молосси та грейхаунди, використовувалися і у військових діях. Єгиптяни дуже цінували своїх собак: їх зображали на поховальних стелах разом із сім'єю, давали імена й навіть ховали поруч із господарями або в окремих саркофагах. Відомий випадок, коли фараон Хуфу наказав поховати свого собаку з почестями.

Собаки носили нашийники з іменами, що мали й юридичне значення: убивство собаки з господарем вважалося тяжким злочином. Серед знайдених артефактів – розкішні нашийники з гробниці вельможі Майхерпрі, прикрашені візерунками та навіть з іменем собаки Тантануїт.

Які породи кішок пов'язані з Єгиптом?

Єгипетські породи котів вважаються одними з найстаріших у світі. Саме території Єгипту та Родючого півмісяця на Близькому Сході стали осередками, де вперше одомашнили котів. Предками сучасних домашніх улюбленців були невеликі дикі кішки, які жили в Єгипті ще приблизно з 1500 року до нашої ери. Серед них: