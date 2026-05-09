Во дворе блогера поселилась кошка с котятами: теперь она пытается спасти всю семью

Популярный блогер поделилась драматической историей о кошке, которая внезапно принесла своих новорожденных котят прямо в ее двор. Испуганное животное постоянно переносило малышей между тайниками вдоль леса, а одного из них даже оставила одного в саду.

Теперь Notalka Sheliagina пытается собрать всех котят в безопасном месте и сделать все, чтобы помочь молодой маме-кошке.

Как у блогера появились котята?

История, которая начиналась как случайная встреча во дворе, за несколько часов превратилась в настоящую спасательную операцию для новорожденных котят.

Блогер рассказала в соцсетях, что никогда раньше не находила брошенных малышей, хотя всегда трогалась подобными историями в интернете. Но на этот раз "котораспределительная система", как шутят пользователи сети, решила сама прийти к ней.

Все началось с того, что девушка заметила во дворе кошку, которая что-то несла в зубах. Сначала она подумала, что это мышь, однако животное быстро спряталось возле старой кошачьей лежанки. Через мгновение стало понятно: кошка переносила маленького котенка. Впоследствии животное вернулось еще раз.

Она испугалась, но не убежала, щухнула к котолежанке, стоящей у меня со времен Черпака, и куда-то побежала. Я обернулась и увидела маленького котенка. Чуть позже она принесла второго, покормила их, снова убежала и вернулась уже с третьим,

– рассказывает инфлюенсерка.

Кошка кормила котят, однако постоянно нервничала и убегала, из-за чего блогерша предположила, что это могут быть ее первые роды и она просто не знает, как правильно вести себя в опасной среде.

Новые жители дома блогера / Фото Notalka Sheliagina

Ситуация стала еще более тревожной ночью. Мама-кошка забрала двух котят и перенесла их в неизвестное место, а третье осталось само и громко плакало от голода. Девушка начала волноваться, не напугала ли животное чрезмерной опекой – в частности грелкой и попытками обустроить для малышей безопасное место.

Позже удалось найти еще одного малыша. Оказалось, что кошка переносила котят вдоль длинного забора возле леса и прятала их в разных местах сада. По словам блогера, животное выглядело истощенным и очень напуганным, но в то же время пыталось сделать все возможное, чтобы спасти потомство.

Особое беспокойство вызвало то, что неподалеку леса могут водиться лисы и другие хищники. Именно поэтому девушка решила попробовать собрать котят в более безопасном месте и постепенно приучить кошку доверять людям.

Впоследствии мама-кошка пришла посмотреть на них.

Котят увидела, но не пошла к ним. Хотела остаться подольше, но стеснялась, однако вечером привела своего бойфренда и играла с ним, видно, хочет мне на опекунство еще один пак привести. Но я протестую, мне двух уже и так с головой!

– говорит блогерша.

Как советуют действовать, если к вам прибилась кошка с котятами?

Иногда кошка сама выбирает место, где чувствует себя в безопасности. И если она привела котят именно к вам, то значит, увидела спокойное и безопасное место.

Как рассказывает актер и глава кошачьего приюта Алексей Суровцев, самое главное в такой ситуации – не паниковать и не делать резких действий.

Первое, что хочется сделать многим это сразу взять котят на руки или перенести их куда-то подальше. Но для мамы-кошки это большой стресс. Она может испугаться и даже начать переносить малышей в опасное место,

– говорит эксперт.

Поэтому сначала просто понаблюдайте. Если кошка выглядит спокойной и не агрессивной, то оставьте ей воду, еду и тихий уголок. Идеально, если это будет коробка, переноска или закрытое место без шума, детей и других животных. Кошке сейчас очень важно чувствовать безопасность.

Не забирайте котят от мамы слишком рано. Первые недели они полностью зависят от нее: тепло, еда, уход и обучение – все это дает мама-кошка. Даже если вам кажется, что котята уже "самостоятельные", лучше дождаться хотя бы 1,5 – 2 месяцев.

Если кошка очень худая, обессилена или котята выглядят слабыми, то стоит обратиться за консультацией к ветеринарному специалисту. Также нужно проверить, нет ли у животных блох, проблем с глазами или дыханием.

И еще очень важный момент – если вы начали помогать этой семье, старайтесь делать это ответственно. Даже несколько дней заботы могут спасти им жизнь. А потом стоит подумать о стерилизации мамы-кошки, чтобы она больше не рожала на улице.

