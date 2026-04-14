12 километров в небе под обстрелами: бойцы волынской бригады спасли кота и собаку дроном

Украинские военные спасли кота и собаку с передовой с помощью дрона. После сложной эвакуации животные уже оправились от стресса и находятся в безопасности вместе с бойцами.

У 14-й отдельной механизированной бригаде рассказали, как сейчас чувствуют себя пушистые "собратья".

Как происходила эвакуация пушистиков?

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого спасли двух животных с передовой, использовав беспилотник. Сначала дрон выполнял логистическое задание – доставлял еду украинским военным на позиции.

После этого бойцы решили не терять возможность и эвакуировать животных, которые находились под постоянными обстрелами. За одним из котов ранее ухаживал военный, которого впоследствии ранили и эвакуировали в госпиталь, поэтому собратья решили спасти его любимца.

Вместе с котом забрали и собаку, которую также не могли оставить на опасном участке фронта. В результате животные преодолели по воздуху около 12 километров и были успешно доставлены в более безопасное место.

Как чувствуют себя спасенные животные?

После эвакуации животные находились в стрессовом состоянии из-за пережитых обстрелов, шум и сам полет дроном. Однако со временем они оправились и сейчас чувствуют себя хорошо, находясь рядом с военными.

Кота зовут Барсик, а собаку – Загиблик. Они живут с бойцами уже почти два года и постоянно перемещаются вместе с подразделением в зависимости от ситуации на фронте.

Они живут с нашими ребятами уже почти два года и переезжают вместе с ними при необходимости. Котика зовут Барсик, а собачку – Загиблик. Наш раненый побратим, который долго ухаживал за Барсиком, планирует забрать его домой после выздоровления,

– рассказывает в комментарии misto.media майор и начальница отделения коммуникаций бригады Надежда Замрига.

По словам военных, забота, еда и внимание помогают животным быстро адаптироваться даже в сложных условиях. Они хорошо ладят между собой и другими животными, которые часто сами приходят на позиции.

"Забота, ласка и вкусная еда быстро помогают животным успокоиться. Они очень легко адаптируются к военным условиям и чувствуют, где безопасно, хорошо ладят в одном блиндаже, в одном погребе и под одной крышей. Бывает, едят из одной миски. Животные чувствуют, что при таких обстоятельствах нужно дружить между собой, даже когда это большие собаки и маленькие котята", – говорит Надежда Замрига.

Отметим, что история животных стала очень популярной в сети. Люди восхищались человечностью наших воинов. На спасение малышей отреагировала даже дочь раненого воина, который хотел забрать Барсика. Она сказала, что эвакуация пушистика – "это лучшая новость и лучший подарок для папы".

