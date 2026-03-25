Искусственное выведение и беспричинная агрессия: что не так с "дизайнерскими" породами собак
- Исследование Королевского ветеринарного колледжа указывает, что "дудлы" чаще проявляют нежелательное поведение, тревожность и агрессию.
- Опрос в Британии показал, что эти породы на самом деле отличаются от родителей в более чем половине поведенческих характеристик, которые могут включать страхи, тревогу разлуки и чрезмерную возбудимость.
В мире в последнее время стали популярными так называемые "дизайнерские" породы собак. Они благодаря своим часто небольшим размерам и милому виду заполонили сердца многих владельцев. Однако на самом деле в их размножении и дальнейшем формировании физиологических и психологических характеристик есть определенные трудности.
Соответствующее исследование провели в Королевском ветеринарном колледже. Там отметили основные проблемы в воспитании этих пород.
Что известно о "дизайнерских" породах собак?
Популярные сейчас "дудлы", в частности кокапу, лабрадудли и кавапу, чаще проявляют нежелательное поведение, чем их чистопородные предки. Несмотря на распространенный стереотип об "удобных" и легких в воспитании собак, такие животные нередко имеют проблемы с дрессировкой, повышенную тревожность, страхи и агрессию.
Заметим! "Дудлы", которые стали особенно популярными за последние десятилетия, – это гибридные собаки, полученные путем скрещивания пуделя с другими породами.
Такие четверолапые наследуют черты обоих родителей, однако из-за отсутствия четких стандартов породы их внешний вид, характер и потребности в уходе могут существенно отличаться даже в пределах одного типа.
Например, кокапу чаще демонстрируют конфликтность по отношению к другим собакам. В 82% случаев, если один из родителей имел поведенческие трудности, у "дудлов" эти черты проявлялись еще сильнее.
"Дудлов" выводят искусственно / Фото Unsplash
Опрос владельцев в Британии также показал, что "дудлы" отличаются от родительских пород более чем в половине поведенческих характеристик. Среди типичных проблем – страх громких звуков, транспорта, тревога разлуки и чрезмерная возбудимость. Некоторые владельцы даже жаловались, что собак сложно научить базовым навыкам или оставить в одиночестве.
В то же время в Spirit Dog убеждают, что каждую породу собак в свое время выводили с определенной целью: большинство – для выполнения работы рядом с человеком, а некоторые – скорее для декоративности и привлекательного вида. Впрочем, эпоха, когда собаки постоянно выполняли тяжелые задачи для людей, уже прошла, и сегодня, например, большинство пуделей давно не занимаются регулярной охотой на уток.
Там также рассказали, что из-за большого разнообразия помесей с пуделем невозможно точно предсказать, какими будут размеры, характер или внешность конкретного "дудла". В то же время следует понимать: это не просто забавный и неуклюжий "плюшевый песик".
Большинство из них чрезвычайно активная, эмоциональная и полна энтузиазма. Она берется за все с одинаковым запалом. И это вполне логично, ведь такие собаки – это сочетание рабочих пород. Соответственно, они наследуют их выносливость, драйв и готовность активно действовать.
Однако исследования показывают, что сама порода имеет относительно незначительное влияние на поведение (менее 9%), тогда как ключевую роль играют условия содержания, воспитания и жизненный опыт собаки.
