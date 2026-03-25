Відповідне дослідження провели в Королівському ветеринарному коледжі. Там наголосили на основних проблемах у вихованні цих порід.

Що відомо про "дизайнерські" породи собак?

Популярні нині "дудли", зокрема кокапу, лабрадудлі та кавапу, частіше виявляють небажану поведінку, ніж їхні чистопородні предки. Попри поширений стереотип про "зручних" і легких у вихованні собак, такі тварини нерідко мають проблеми з дресируванням, підвищену тривожність, страхи та агресію.

Зауважимо! "Дудли", які стали особливо популярними за останні десятиліття, – це гібридні собаки, отримані шляхом схрещування пуделя з іншими породами.

Такі чотирилапі успадковують риси обох батьків, однак через відсутність чітких стандартів породи їхній зовнішній вигляд, характер і потреби в догляді можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного типу.

Наприклад, кокапу частіше демонструють конфліктність щодо інших собак. У 82% випадків, якщо один із батьків мав поведінкові труднощі, у "дудлів" ці риси проявлялися ще сильніше.



Опитування власників у Британії також показало, що "дудли"відрізняються від батьківських порід більш ніж у половині поведінкових характеристик. Серед типових проблем – страх гучних звуків, транспорту, тривога розлуки та надмірна збудливість. Деякі власники навіть скаржилися, що собак складно навчити базових навичок або залишити на самоті.

Водночас у Spirit Dog переконують, що кожну породу собак свого часу виводили з певною метою: більшість – для виконання роботи поруч із людиною, а деякі – радше для декоративності та привабливого вигляду. Втім, епоха, коли собаки постійно виконували важкі завдання для людей, уже минула, і сьогодні, наприклад, більшість пуделів давно не займаються регулярним полюванням на качок.

Там також розповіли, що через велику різноманітність помісей із пуделем неможливо точно передбачити, якими будуть розміри, характер чи зовнішність конкретного "дудла". Водночас варто розуміти: це не просто кумедний і незграбний "плюшевий песик".

Більшість із них надзвичайно активна, емоційна та сповнена ентузіазму. Вона береться за все з однаковим запалом. І це цілком логічно, адже такі собаки – це поєднання робочих порід. Відповідно, вони успадковують їхню витривалість, драйв і готовність активно діяти.

