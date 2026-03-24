Експерти Parade Pets назвали п’ять таких порід, які поєднують красу, рідкісність і незвичайний характер.

Дивіться також Не залишать жодного шансу меблям: 7 порід собак, які гризуть усе підряд

Красиві породи собак, які мало хто бачив

Фахівці назвали п’ять порід собак, які вважаються одними з найкрасивіших у світі, але водночас залишаються маловідомими. Вони відрізняються не лише ефектною зовнішністю, а й унікальними рисами, які роблять їх особливими серед інших порід.

Риджбек

Однією з таких є тайський риджбек – витончена і спортивна собака, відома характерною смужкою шерсті на спині, яка росте у протилежному напрямку.

Риджбек / Фото Canva

Такий "ридж" зустрічається лише у кількох порід у світі, що робить її особливою. Ці собаки мають високий рівень активності та потребують регулярних фізичних навантажень.

Блю-лейсі

Ще одна рідкісна порода – блю-лейсі, яка була виведена у США та навіть стала символом штату Техас. Ці собаки відомі своєю витривалістю, розумом і здатністю до роботи з худобою.

Вони чудово підходять для активних людей, але потребують належного виховання та навантажень.

Блю-лейсі / Фото "Вікіпедія"

Каролінська собака

Каролінська собака, яку ще називають "американським динго", є однією з небагатьох порід, що сформувалися природним шляхом.

Каролінська собака / Фото з відкритих джерел

Вона добре адаптується до складних умов і водночас може бути дружньою до людини. Через своє походження ця порода залишається доволі рідкісною та малопоширеною.

Кисю

До списку також входить японська порода кисю – витривала, сильна і добре збалансована собака середнього розміру. Вона відзначається стриманим характером і відданістю господарю. Ці собаки історично використовувалися для полювання, що вплинуло на їхню витривалість і поведінку.

Кисю / Фото Клуб собаковода

Пуми

Ще одна цікава порода – пуми, яка походить з Угорщини. Це активні, кмітливі та енергійні собаки з характерною кучерявою шерстю. Вони добре піддаються дресируванню та часто використовуються як пастуші собаки.

Пуми / Фото Клуб собаковода

Як обрати ідеальну породу собак?

Перед тим як завести собаку, варто ретельно обдумати, яка порода найбільше підійде саме вам. Як зазначають фахівці American Kennel Club, кожна порода має свої особливості характеру, поведінки та потреб.

Експерти радять насамперед оцінити власний спосіб життя. Активним людям більше підходять енергійні породи, які потребують регулярних фізичних навантажень, тоді як для спокійного ритму життя краще обирати менш активних собак.

Важливим фактором є і розмір житла. Великі породи потребують більше простору, тоді як маленькі собаки легше адаптуються до життя у квартирі. Також варто враховувати час, який власник готовий приділяти вигулу, дресируванню та догляду.

Окрему увагу ветеринари звертають на здоров’я тварин. Головний ветеринарний експерт American Kennel Club доктор Джеррі Кляйн наголошує, що вибір породи впливає на ризики захворювань і тривалість життя собаки. Фахівець також радить заздалегідь вивчити типові проблеми конкретної породи. Деякі собаки можуть мати генетичні захворювання або потребувати особливого догляду, що важливо враховувати перед покупкою.

Крім того, важливо звертати увагу не лише на породу, а й на джерело, звідки береться тварина. Експерти підкреслюють, що відповідальний заводчик може надати інформацію про здоров’я, характер і походження цуценяти.

Ще одна порада – не поспішати з вибором. Дослідження, порівняння кількох порід і консультації з фахівцями допоможуть уникнути помилок і забезпечити комфорт як для власника, так і для собаки.

Що ще потрібно знати про різні породи собак?