Головна причина такої поведінки часто криється у помилках самих власників. Про це розповідає етолог Алехандро Карреньо.

Чому маленькі собаки є такими "злюками"?

Багато людей переконані, що маленькі собаки – наприклад, чихуахуа чи йоркширські тер’єри – значно агресивніші за великих. Втім фахівці з поведінки тварин пояснюють: причина такої репутації криється не у породі, а у ставленні господарів до своїх улюбленців.

Алехандро Карреньо зазначає, що власники часто несвідомо формують проблемну поведінку у своїх собак. За його словами, існує кілька поширених помилок, які можуть провокувати агресію у маленьких порід.

Надмірна опіка

Одна з найпоширеніших помилок – гіперопіка. Деякі власники постійно переживають за маленького собаку, беруть його на руки при зустрічі з іншими тваринами або людьми.

У результаті пес починає сприймати світ як небезпечний і реагує на нього страхом та агресією.

Ставлення до собаки як до іграшки

Ще одна проблема – ставлення до маленьких собак як до "плюшевих іграшок". Їх часто носять на руках, постійно тискають і не зважають на особистий простір.

Однак навіть найменший пес має власні межі. Коли їх порушують, тварина може реагувати роздратуванням або агресією.

Недостатня соціалізація

Багато людей вважають, що маленькі собаки можуть жити лише у квартирі та не потребують активних прогулянок чи спілкування з іншими тваринами.

Але відсутність соціалізації призводить до тривожності. Через це пес може почати голосно гавкати або навіть кидатися на інших тварин чи людей.

Чому маленькі собаки такі злі: дивіться відео

Що робити, якщо ваша собака агресивна?

Виправити таку поведінку у маленьких собак цілком можливо, якщо змінити підхід до їхнього виховання.

Насамперед кінологиня Наталія Виноградська радить ставитися до маленького пса так само як і до великого – з чіткими правилами та послідовністю у поведінці. Важливо навчити собаку базових команд і регулярно займатися дресируванням, навіть якщо тварина виглядає крихітною і безпечною.

Не менш важливою є соціалізація. Маленький собака повинен звикати до інших людей, тварин, нових місць і різних ситуацій під час прогулянок. Це допомагає зменшити тривожність і страх, які часто стають причиною агресивної поведінки.

Також експерти радять не брати собаку на руки щоразу, коли він нервує або бачить іншого пса. У таких ситуаціях краще дати йому можливість спокійно оцінити обстановку та навчитися реагувати без паніки. Важливо поважати особистий простір тварини та не змушувати її до постійного контакту, якщо вона цього не хоче.

Крім того, корисно заохочувати спокійну поведінку собаки – наприклад, ласощами або похвалою. Завдяки такому підходу тварина поступово розуміє, що спокійна реакція на людей чи інших собак приносить позитивний результат. З часом це допомагає сформувати більш врівноважений і впевнений характер навіть у найменших порід.