Главная причина такого поведения часто кроется в ошибках самих владельцев. Об этом рассказывает этотолог Алехандро Карреньо.
Почему маленькие собаки являются такими "злюками"?
Многие люди убеждены, что маленькие собаки – например, чихуахуа или йоркширские терьеры – значительно агрессивнее больших. Впрочем специалисты по поведению животных объясняют: причина такой репутации кроется не в породе, а в отношении хозяев к своим любимцам.
Алехандро Карреньо отмечает, что владельцы часто бессознательно формируют проблемное поведение у своих собак. По его словам, существует несколько распространенных ошибок, которые могут провоцировать агрессию у маленьких пород.
- Чрезмерная опека
Одна из самых распространенных ошибок – гиперопека. Некоторые владельцы постоянно переживают за маленькую собаку, берут ее на руки при встрече с другими животными или людьми.
В результате пес начинает воспринимать мир как опасный и реагирует на него страхом и агрессией.
- Отношение к собаке как к игрушке
Еще одна проблема – отношение к маленьким собакам как к "плюшевым игрушкам". Их часто носят на руках, постоянно давят и не учитывают личное пространство.
Однако даже самый маленький пес имеет собственные границы. Когда их нарушают, животное может реагировать раздражением или агрессией.
- Недостаточная социализация
Многие люди считают, что маленькие собаки могут жить только в квартире и не нуждаются в активных прогулках или общении с другими животными.
Но отсутствие социализации приводит к тревожности. Поэтому пес может начать громко лаять или даже бросаться на других животных или людей.
Что делать, если ваша собака агрессивная?
Исправить такое поведение у маленьких собак вполне возможно, если изменить подход к их воспитанию.
Прежде всего кинолог Наталья Виноградская советует относиться к маленькому псу так же как и к большому – с четкими правилами и последовательностью в поведении. Важно научить собаку базовым командам и регулярно заниматься дрессировкой, даже если животное выглядит крошечным и безопасным.
Не менее важной является социализация. Маленькая собака должна привыкать к другим людям, животным, новым местам и различным ситуациям во время прогулок. Это помогает уменьшить тревожность и страх, которые часто становятся причиной агрессивного поведения.
Также эксперты советуют не брать собаку на руки каждый раз, когда она нервничает или видит другого пса. В таких ситуациях лучше дать ей возможность спокойно оценить обстановку и научиться реагировать без паники. Важно уважать личное пространство животного и не принуждать его к постоянному контакту, если оно этого не хочет.
Кроме того, полезно поощрять спокойное поведение собаки – например, лакомством или похвалой. Благодаря такому подходу животное постепенно понимает, что спокойная реакция на людей или других собак приносит положительный результат. Со временем это помогает сформировать более уравновешенный и уверенный характер даже у самых маленьких пород.