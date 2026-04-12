12 апреля – День хомяка: 8 фактов об этих питомцах, от которых вы будете шокированы

12 апреля в мире отмечают День хомяка - неофициальный праздник, посвященный этим маленьким, но очень интересным животным. В этот день владельцы домашних любимцев и любители животных вспоминают, насколько особенными являются эти грызуны.

Хомяки могут казаться простыми, но на самом деле они имеют немало удивительных особенностей. Об этом пишет Treehugger.

Малоизвестные факты о хомяках

Существует около 20 видов хомяков

Хомяки относятся к семейству грызунов и насчитывают примерно 20 различных видов, которые отличаются внешностью, поведением и средой обитания. Они обитают в Европе, Азии и Северной Африке, адаптируясь к различным условиям – от степей до полупустынь.

Некоторые виды выглядят почти как крысы, тогда как другие имеют более округлое тело и короткий хвост. Самыми популярными среди домашних любимцев являются сирийские и карликовые хомяки. В то же время один из видов – европейский хомяк – сегодня находится под угрозой исчезновения из-за деятельности человека и изменения климата.

Хомяки ведут ночной образ жизни

Большинство хомяков активны именно ночью, а днем они отдыхают в своих норах. Такое поведение помогает им избегать хищников, которые охотятся в светлое время суток.

В дикой природе они создают сложные подземные тоннели с несколькими выходами для безопасности. В этих норах есть отдельные камеры для сна и хранения пищи. Именно поэтому домашние хомяки часто шумят в клетке ночью, что может удивлять их владельцев.

Они запасают пищу в защечных мешках

Одна из самых известных черт хомяков – большие защечные мешки, которые они используют для переноски пищи. Эти мешки могут растягиваться настолько, что вмещают количество пищи, соизмеримое с весом самого хомяка. Найдя еду, животное наполняет щеки и несет ее в свою нору. Там оно создает специальные "кладовые" для запасов. Такое поведение помогает выживать в условиях, когда еда доступна не всегда.

Их зубы растут всю жизнь

Как и у других грызунов, зубы хомяков не имеют корней и постоянно растут. Это означает, что животному нужно регулярно их стачивать, иначе возникнут проблемы со здоровьем. Именно поэтому хомяки инстинктивно грызут твердые предметы.

В домашних условиях им необходимо давать специальные палочки или игрушки для этого. Такая особенность является важной частью их естественного образа жизни.

Хомяки могут даже плавать

Несмотря на то, что эти животные обычно не ассоциируются с водой, некоторые из них способны плавать. Они надувают свои защечные мешки воздухом, что помогает им держаться на поверхности воды. Это своеобразный природный "спасательный жилет".

Такая способность может помочь им в дикой природе при преодолении водных препятствий. Однако в домашних условиях специально проверять это не стоит, ведь это может быть опасно для животного.

У них слабое зрение, но сильное обоняние

Хомяки плохо видят, особенно при ярком свете, и не могут различать объекты на большом расстоянии. Из-за этого они больше полагаются на другие органы чувств. В частности, у них очень хорошо развито обоняние и осязание. Усы помогают ориентироваться в пространстве и находить путь даже в темноте. Также они могут оставлять запаховые метки, чтобы обозначать свою территорию.

Некоторые виды находятся под угрозой исчезновения

Несмотря на популярность как домашних любимцев, в дикой природе не все хомяки чувствуют себя хорошо. Например, европейский хомяк сегодня считается видом под критической угрозой исчезновения. Его популяция значительно сократилась из-за изменений в сельском хозяйстве, застройку территорий и климатические изменения.

Это означает, что естественная среда обитания животных постепенно исчезает. Поэтому защита этих видов становится важной задачей для экологов.

Они могут переносить некоторые заболевания

Хомяки, как и другие грызуны, могут быть носителями определенных бактерий и вирусов. В частности, иногда они переносят сальмонеллу или другие инфекции. Передача может происходить через укусы или контакт с загрязненными поверхностями.

Именно поэтому важно соблюдать гигиену при уходе за домашним любимцем. Особенно это касается детей и людей с пониженным иммунитетом.

Что нужно знать перед тем, как завести хомяка?

Хомяки действительно не требуют много пространства, но их уход не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Владельцы должны обеспечить правильные условия проживания, питание и регулярный контроль здоровья.

Как пишет WebMD, несмотря на популярный миф, хомяки не являются идеальными "первыми животными" для детей. Они очень хрупкие и могут легко травмироваться из-за неосторожного обращения. Кроме того, напуганный или резко разбуженный хомяк может укусить. Именно поэтому специалисты советуют позволять детям контактировать с животным только под присмотром взрослых.

Рацион хомяка состоит из зерна, семян, овощей и небольшого количества фруктов. В то же время существует перечень продуктов, которые строго запрещены – в частности шоколад, сладости, лук или сырые бобы. Владелец должен обеспечить постоянный доступ к чистой воде. Неправильное питание может быстро привести к проблемам со здоровьем.

Хомяки склонны к различным заболеваниям, в частности инфекций и сердечных проблем. При этом, как "добыча" в природе, они часто скрывают симптомы болезней. Это означает, что владелец может заметить проблему уже на поздней стадии. Именно поэтому важно регулярно наблюдать за поведением и состоянием животного.

Хомякам необходима просторная клетка с глубоким слоем подстилки. Это связано с тем, что они любят рыть норы и прятаться. Важно регулярно убирать жилье и избегать опасных материалов, которые могут навредить животному. Также клетку нельзя ставить под прямыми солнечными лучами или возле источников тепла.