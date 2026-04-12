Хом’яки можуть здаватися простими, але насправді вони мають чимало дивовижних особливостей. Про це пише Treehugger.

Маловідомі факти про хом'яків

Існує близько 20 видів хом’яків

Хом’яки належать до родини гризунів і налічують приблизно 20 різних видів, які відрізняються зовнішністю, поведінкою та середовищем проживання. Вони мешкають у Європі, Азії та Північній Африці, адаптуючись до різних умов – від степів до напівпустель.

Деякі види виглядають майже як щури, тоді як інші мають більш округле тіло і коротший хвіст. Найпопулярнішими серед домашніх улюбленців є сирійські та карликові хом’яки. Водночас один із видів – європейський хом’як – сьогодні перебуває під загрозою зникнення через діяльність людини та зміни клімату.

Хом’яки ведуть нічний спосіб життя

Більшість хом’яків активні саме вночі, а вдень вони відпочивають у своїх норах. Така поведінка допомагає їм уникати хижаків, які полюють у світлу пору доби.

У дикій природі вони створюють складні підземні тунелі з кількома виходами для безпеки. У цих норах є окремі камери для сну та зберігання їжі. Саме тому домашні хом’яки часто шумлять у клітці вночі, що може дивувати їхніх власників.

Вони запасають їжу у защічних мішках

Одна з найвідоміших рис хом’яків – великі защічні мішки, які вони використовують для перенесення їжі. Ці мішки можуть розтягуватися настільки, що вміщують кількість їжі, співмірну з вагою самого хом’яка. Знайшовши їжу, тварина наповнює щоки та несе її до своєї нори. Там вона створює спеціальні "комори" для запасів. Така поведінка допомагає виживати в умовах, коли їжа доступна не завжди.

Їхні зуби ростуть усе життя

Як і в інших гризунів, зуби хом’яків не мають коренів і постійно ростуть. Це означає, що тварині потрібно регулярно їх сточувати, інакше виникнуть проблеми зі здоров’ям. Саме тому хом’яки інстинктивно гризуть тверді предмети.

У домашніх умовах їм необхідно давати спеціальні палички або іграшки для цього. Така особливість є важливою частиною їхнього природного способу життя.

Хом’яки можуть навіть плавати

Попри те, що ці тварини зазвичай не асоціюються з водою, деякі з них здатні плавати. Вони надувають свої защічні мішки повітрям, що допомагає їм триматися на поверхні води. Це своєрідний природний "рятувальний жилет".

Така здатність може допомогти їм у дикій природі під час подолання водних перешкод. Однак у домашніх умовах спеціально перевіряти це не варто, адже це може бути небезпечно для тварини.

У них слабкий зір, але сильний нюх

Хом’яки погано бачать, особливо при яскравому світлі, і не можуть розрізняти об’єкти на великій відстані. Через це вони більше покладаються на інші органи чуття. Зокрема, у них дуже добре розвинений нюх і дотик. Вуса допомагають орієнтуватися у просторі та знаходити шлях навіть у темряві. Також вони можуть залишати запахові мітки, щоб позначати свою територію.

Деякі види перебувають під загрозою зникнення

Попри популярність як домашніх улюбленців, у дикій природі не всі хом’яки почуваються добре. Наприклад, європейський хом’як сьогодні вважається видом під критичною загрозою зникнення. Його популяція значно скоротилася через зміни в сільському господарстві, забудову територій та кліматичні зміни.

Це означає, що природне середовище проживання тварин поступово зникає. Тому захист цих видів стає важливим завданням для екологів.

Вони можуть переносити деякі захворювання

Хом’яки, як і інші гризуни, можуть бути носіями певних бактерій і вірусів. Зокрема, інколи вони переносять сальмонелу або інші інфекції. Передача може відбуватися через укуси або контакт із забрудненими поверхнями.

Саме тому важливо дотримуватися гігієни при догляді за домашнім улюбленцем. Особливо це стосується дітей та людей зі зниженим імунітетом.

Що потрібно знати перед тим, як завести хом'яка?

Хом’яки дійсно не потребують багато простору, але їхній догляд не такий простий, як може здатися на перший погляд. Власники повинні забезпечити правильні умови проживання, харчування та регулярний контроль здоров’я.

Як пише WebMD, попри популярний міф, хом’яки не є ідеальними "першими тваринами" для дітей. Вони дуже тендітні та можуть легко травмуватися через необережне поводження. Крім того, наляканий або різко розбуджений хом’як може вкусити. Саме тому фахівці радять дозволяти дітям контактувати з твариною лише під наглядом дорослих.

Раціон хом’яка складається з зерна, насіння, овочів та невеликої кількості фруктів. Водночас існує перелік продуктів, які суворо заборонені – зокрема шоколад, солодощі, цибуля або сирі боби. Власник має забезпечити постійний доступ до чистої води. Неправильне харчування може швидко призвести до проблем зі здоров’ям.

Хом’яки схильні до різних захворювань, зокрема інфекцій та серцевих проблем. При цьому, як "здобич" у природі, вони часто приховують симптоми хвороб. Це означає, що власник може помітити проблему вже на пізній стадії. Саме тому важливо регулярно спостерігати за поведінкою та станом тварини.

Хом’якам необхідна простора клітка з глибоким шаром підстилки. Це пов’язано з тим, що вони люблять рити нори і ховатися. Важливо регулярно прибирати житло та уникати небезпечних матеріалів, які можуть зашкодити тварині. Також клітку не можна ставити під прямими сонячними променями або біля джерел тепла.