Во Львове собирают вещи на благотворительный базар для животных из приюта: как присоединиться

Во Львове готовятся к благотворительному базару "Круг весны", который состоится уже в начале мая. Организаторы призывают украинцев присоединиться к сбору вещей, ведь сейчас их не хватает.

Все собранные средства направят на помощь спасенным животным. Об этом сообщает Львовская ОГА.

Как присоединиться к благотворительному базару?

До проведения благотворительного мероприятия "Круг весны" остается около двух недель, однако организаторы сообщают о нехватке вещей для ярмарки. Инициативу проводит "Дом спасенных животных" – учреждение, которая занимается спасением, лечением и содержанием бездомных и пострадавших животных.

Всех желающих призывают передать вещи, которые уже не нужны, но могут быть полезными для других. В частности, принимают книги, настольные игры, посуда, комнатные растения, украшения, элементы декора, изделия ручной работы и другие мелочи в хорошем состоянии.

Переданные вещи реализуют во время благотворительного базара 2 – 3 мая, а собранные средства направят на помощь животным.

Если есть уже не нужные вам вещи, которые могут стать полезными для других, самое время подарить им вторую жизнь,

– говорят организаторы.

В то же время они отмечают, что не принимаются одежда, обувь и товары на русском языке. Принести вещи можно во Львове на улицу Олексы Довбуша, 24 или отправить по почте.

Организаторы подчеркивают, что такие инициативы имеют двойное значение: они не только помогают животным, но и способствуют формированию экологического сознания.

"Такие инициативы являются примером ответственного отношения к ресурсам и окружающей среде. Повторное использование вещей не только уменьшает количество отходов, но и помогает формировать культуру сознательного потребления. В то же время это возможность поддержать тех, кто в этом нуждается", – отметил директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Владимир Корда.

Организаторы призывают неравнодушных участвовать в сборе, ведь каждая переданная вещь может стать вкладом в доброе дело и помочь спасенным животным получить необходимую поддержку.

Что нужно знать о "Доме спасенных животных"?

Во Львове благотворительный фонд "Дом спасенных животных" уже более семи лет занимается спасением животных, пострадавших от жестокого обращения или оказавшихся в сложных условиях. Инициатива началась с создания уникального приюта для диких и сельскохозяйственных животных, среди которых лисы, еноты, совы, ежи и даже косули.

В приюте животные получают не только приют, но и квалифицированную ветеринарную помощь и реабилитацию.

С началом полномасштабного вторжения фонд расширил деятельность и начал заниматься также домашними любимцами, которых покинули или пострадавших из-за войны. С тех пор волонтеры принимают животных со всей Украины, лечат их и ищут новые семьи. За это время удалось спасти уже более 9000 животных.

Сегодня организация не только спасает и лечит подопечных, но и активно занимается их пристройством, а также проводит просветительскую работу по гуманному отношению к животным. Параллельно фонд развивает собственную инфраструктуру, в частности создает экопарк "Тичок", где животные смогут жить в полуприродных условиях и проходить реабилитацию.

Кроме этого, команда регулярно осуществляет гуманитарные выезды, доставляя корма, медикаменты и эвакуируя животных из опасных регионов. Важно, что фонд не имеет государственного финансирования и существует исключительно благодаря поддержке неравнодушных людей. Именно поэтому каждая помощь – от пожертвований до волонтерства – является критически важной для спасения новых жизней.

