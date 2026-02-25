Пушистые герои с фронта: 3 трогательные истории любимцев, спасенных украинскими бойцами

Военные реалии нашей жизни наносят порой наносят непоправимый вред и пушистым питомцам. Собаки и кошки, особенно в прифронтовых зонах страдают от взрывов, могут запутаться в антидронових сетках или же просто становятся обреченными из-за отсутствия людей рядом и постоянных обстрелов. Однако, нередко на помощь четвероногим приходят украинские военные, благодаря которым животные находят новую семью.

24 Канал собрал 3 трогательные истории спасения домашних любимцев. Некоторые из них уже превратились в настоящих "медиазвезд" и даже помогли собрать сотни тысяч долларов на нужды армии.

Кто из животных спасся благодаря военным и стал звездой соцсетей?

В самые сложные дни войны животные нередко становятся для украинских военных не просто компанией, а настоящими талисманами, источником тепла и мотивации.

Боевой кот Шайба

Один из самых известных четвероногих героев – полосатый бело-серый кот по имени Шайба. Его историю рассказал военнослужащий ВСУ Александр Лящук. В 2022 году бойцы нашли двух крошечных котят, выброшенных в селе на юге Украины. Им было примерно полтора месяца. В подразделении решили забрать обоих котиков, чтобы малышам было теплее и безопаснее.

Одним из спасенных и стал Шайбик. Мурчик получил свое прозвище из-за феноменального аппетита – он быстро рос и вскоре превратился в широкомордого красавца с пухлыми щеками. Когда подрос, начал ходить с бойцами на позиции, старательно "охранял" окопы и спал в спальниках.

Как Шайба "воюет" вместе со своим хозяином: смотрите видео

Видео с боевым котом быстро стали вирусными. Благодаря популярности Шайбы и кампаниям в соцсетях военные собрали около 80 000 долларов на дроны, автомобили, тепловизоры и другое оборудование для фронта.

Герич (Геральд) – ветеран войны, который имеет за плечами более 20 выездов на передовую

Еще один легендарный кот – Герич (настоящее имя Геральд) из Краматорска. Он присоединился к своему хозяину Кириллу Люкову, координатора волонтерского фонда, практически с первых дней полномасштабного вторжения.



Кот Герич активно помогает армии / Фото с его страницы

Герич более 20 раз ездил на передовую вместе с гуманитарными грузами. Стал любимцем многих подразделений, а его фото и видео собирали миллионы просмотров. Благодаря популярности кота удалось собрать несколько миллионов гривен на помощь Вооруженным Силам Украины.

Пушка – собака, которая "приняла участие" в уничтожении вражеской пушки

В январе бойцы подразделения "Хищники высот" (экипаж Los Muertos) заметили растерянную собаку, запутавшуюся в антидроновой сетке на дороге. Животное бегало, пытаясь освободиться, но не могло найти выхода. Воины быстро нашли с ней общий язык – накормили, согрели и пригласили на боевое дежурство.

Военнослужащие спасли собаку и забрали ее к себе: смотрите видео

В тот же день экипаж уничтожил вражескую пушку. Именно поэтому новую четвероногую подругу назвали Пушкой.

Кстати, в Украине стартовал новый YouTube-проект под названием "Прислонись", в рамках которого известные украинские актеры помогают бездомным животным найти любящую семью. В каждом выпуске звезды рассказывают истории конкретных собак и котов из приютов, показывают их характер, привычки и особенности, а также делятся эмоциональными моментами общения с животными.

