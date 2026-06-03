У них есть все для идеального отдыха: топ-3 отеля возле Львова, куда можно поехать с собакой

Все больше украинцев планируют отпуска вместе со своими любимцами и ищут места, где собаки будут чувствовать себя так же комфортно, как и их хозяева. Вблизи Львова есть немало отелей и загородных комплексов, которые поддерживают pet-friendly культуру и создают специальные условия для четвероногих гостей.

24 Канал собрал три популярные локации, где можно отдохнуть с собакой без лишних ограничений.

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Куда поехать с собакой в отпуск?

Emily Resort

Один из самых известных загородных комплексов вблизи Львова расположен в Винниках возле большого озера и лесной зоны. Курорт позиционирует себя как pet-friendly и позволяет проживание с собаками, а для четвероногих гостей здесь предусмотрены миски для воды и пищи, а также отдельные условия размещения.

Главное преимущество комплекса – большая территория для прогулок. Владельцы собак могут гулять возле водоема, лесных маршрутов и просторных зеленых зон.

Кроме того, рядом нет плотной городской застройки, поэтому отдых с животным будет спокойнее, чем в центре города. Для людей доступны СПА-комплекс, бассейны, рестораны, спортивная инфраструктура и пляжная зона, что делает это место одним из самых популярных направлений для загородного отдыха возле Львова.

Петфрендли отель возле Львова / Фото "Эмили Ресорт"

Edem Resort Medical & SPA

Этот комплекс часто называют одним из лучших курортов Западной Украины для спокойного отдыха среди природы. Отель официально поддерживает проживание с домашними животными и входит в перечень pet-friendly заведений региона.

Территория курорта охватывает парк, озеро и большие прогулочные маршруты, поэтому собаки имеют достаточно пространства для активного отдыха. Для многих владельцев важно и то, что здесь можно совместить прогулки с животным и полноценный релакс в СПА-комплексе.

Кроме этого, на территории расположены рестораны, спортивные площадки, медицинский центр и зоны отдыха у водоемов. Именно поэтому курорт часто выбирают для многодневного отпуска вместе с домашними любимцами.

Отель, в котором можно жить с животными / Фото "Эдем Ресорт"

Lion's Castle Hotel

Для тех, кто не хочет выезжать далеко от города, хорошим вариантом станет отель недалеко от центральной части Львова, который позволяет проживание с собаками и предлагает специальные условия для животных.

В номерах для четвероногих гостей предоставляют лежанки и миски, а на территории есть места для прогулок и игр.

Особенностью локации является близость сразу к нескольким большим паркам. Рядом расположены зеленые зоны с площадками для выгула собак и маршрутами для длительных прогулок. Это позволяет совместить знакомство со Львовом и комфортный отдых вместе с домашним любимцем.

Животные в отеле / Фото Lion's Castle Hotel

Как подготовиться к путешествию с животным?

Путешествие с домашним любимцем требует не менее тщательной подготовки, чем поездка всей семьи. UAnimals советует заранее позаботиться о документах, безопасности животного и его комфорт во время дороги. Именно правильная подготовка помогает избежать стресса, проблем со здоровьем и неприятных сюрпризов в дороге.

Перед поездкой стоит посетить ветеринара, чтобы убедиться, что животное здорово, имеет все необходимые прививки и может безопасно переносить путешествие. Для международных поездок могут понадобиться дополнительные документы, микрочипирование и ветеринарные сертификаты.

Специалисты также рекомендуют заранее приучить собаку или кота к переноске или специальному автомобильному креслу. Если животное будет ассоциировать переноску только с визитом к ветеринару, путешествие может стать для него сильным стрессом. Отдельное внимание следует уделить дорожной аптечке и набору необходимых вещей.

Во время автомобильных путешествий котов рекомендуют перевозить исключительно в переносках, а собак – в специальных ремнях безопасности или клетках. Свободное передвижение по салону автомобиля может быть опасным как для животного, так и для водителя.

Если путешествие предусматривает перелет, нужно заранее ознакомиться с правилами авиакомпании и забронировать место для животного. Для авиаперевозок часто действуют отдельные требования по переноскам, веса любимца и документов.

Главное правило – планировать поездку заблаговременно. Чем больше времени владелец уделит подготовке, тем комфортнее и безопаснее будет путешествие как для человека, так и для его четвероногого компаньона.

Какие вещи надо взять в путешествие с животным?

Во время путешествия с домашним любимцем важно заранее подготовить все необходимое для его комфорта и безопасности.

В дорогу владельцам советуют взять:

запас воды,

миску,

корм,

лакомства,

пеленки,

игрушки,

поводок

влажные салфетки.

Это поможет избежать стресса для животного и обеспечит ему привычные условия даже во время длительного переезда.

Отдельное внимание специалисты рекомендуют уделить ветеринарной аптечке. В нее стоит положить антисептик без спирта, физиологический раствор, бинты и повязки для оказания первой помощи в случае необходимости.

Также полезно иметь препараты от аллергии, средства против рвоты и диареи, а также обезболивающие и противовоспалительные лекарства, которые предварительно согласовал ветеринарный врач. Наличие таких вещей может существенно помочь в непредвиденных ситуациях во время путешествия.