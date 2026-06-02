"Они не испорчены": в приюте рассказали, почему взрослые животные не проблема и точно не игрушка

Когда мы видим истории спасения в интернете, то часто представляем идеальную картинку. Но что ждет человека в реальности, когда эмоции утихают?

С чего на самом деле начинается ответственность, как помочь животному привыкнуть к новому дому и какие преимущества взрослых любимцев мы часто недооцениваем – в интервью 24 Канала с основательницей Gostomel Shelter Марией Вронской.

Сегодня в ее приюте под Киевом живет более 700 животных. Все они прошли сложный путь, часть из них пережила оккупацию, и прямо сейчас все ждут людей, которые готовы осознанно подарить им дом.

Почему "хочу животное" – не всегда достаточно?

Сегодня многие люди хотят завести домашнего любимца – часто эмоционально, под влиянием видео в соцсетях или историй спасения. С чего на самом деле должно начинаться решение взять животное в семью?

С вопроса к себе: "Готов ли я изменить свою жизнь?". Видео в соцсетях обычно показывают только хорошую картинку. В реальности же животное – это живое существо, которое полностью от вас зависит.

Нужно трезво оценить, есть ли у вас ресурс на ближайшие 10 – 15 лет на лечение, ежедневный быт, расходы и изменение привычного графика.

Обычно все представляют только милые моменты, забывая о ежедневной рутине. Например, о том, что гулять придется и в ливень, и в мороз. Мало кто сразу просчитывает расходы на ветеринаров, думает об адаптации животного в доме, потенциальные проблемы с его поведением или о том, с кем его оставить во время отпуска или переезда.

Также надо понимать, что любимца нельзя брать как "игрушку для ребенка". Это отдельный член семьи, у которого будет свой характер и свои потребности,

– говорит Мария Вронская.

Ожидания vs реальность от домашних любимцев

Какие ожидания от жизни с домашним любимцем чаще всего не совпадают с реальностью?

Чаще всего люди ждут спокойной, послушной собаки или кота, который с первой минуты дома ведет себя идеально и демонстрирует безграничную благодарность.

На практике же все начинается с адаптации и стресса. Бывают и испорченные вещи, и проявления страха, и просто непростой характер животного.

Настоящая любовь к любимцу измеряется не красивыми кадрами, а вашим терпением, спокойствием и готовностью проходить вместе через все эти этапы.

Собачки с Gostomel Shelter / Фото предоставлены 24 Каналу Марией Вронской

Почему первые недели дома могут быть самыми тяжелыми?

Перед какими трудностями сталкиваются люди в первые недели или месяцы после появления животного дома?

Все упирается в адаптацию. Для животного переезд – это огромный стресс: вокруг все совершенно новое, от людей и звуков до запахов и правил. Из-за этого он может часами прятаться, бояться каждого шороха, проявлять недоверие или постоянно тревожиться.

Справиться с этим в первые недели помогают только три вещи:

четкий режим,

максимальный покой в доме

ваше терпение.

Откуда взялся страх перед взрослыми хвостиками?

Несмотря на большое количество животных в приютах, большинство людей до сих пор выбирают маленьких котят и щенков. Почему, по вашему мнению, общество все еще боится брать взрослых животных?

Чаще всего из-за предубеждения, что взрослое животное уже имеет тяжелый багаж прошлого, какие-то травмы и просто не сможет привыкнуть или привязаться к новой семье. Хотя опыт показывает совсем другое. Взрослые хвостики обычно гораздо спокойнее, а их характер и темперамент уже сформированы, поэтому вы сразу видите, кого берете в дом, и можете легко понять, сойдетесь ли характерами.

Коты, которые нуждаются в новой семье / Фото предоставлены 24 Каналу Марией Вронской

К чему реально стоит быть готовыми, когда берешь в семью уже взрослого кота или собаку? Какие могут быть особенности адаптации

Прежде всего к тому, что придется запастись временем. Одному животному хватит нескольких дней, чтобы освоиться, а другому понадобятся месяцы, чтобы просто начать вам доверять. У взрослого любимца уже есть собственная история, и порой она достаточно сложная.

Бывает, что животное панически боится громких звуков, со страхом реагирует на мужчин, не любит поводок или вообще не умеет оставаться в одиночестве. Главное, что ему сейчас нужно, чтобы раскрыться – это ваше спокойствие, предсказуемость в ежедневных делах и забота.

Правда ли, что взрослые животные сложнее адаптируются, или это скорее миф? Какие преимущества часто недооценивают будущие хозяева

На самом деле это в основном миф. Со спокойным и надежным человеком взрослые животные привыкают к новому дому очень легко. При этом будущие хозяева часто не замечают очевидных плюсов: у такого любимца уже понятный характер, он спокойнее малышей и, скорее всего, уже знает базовые правила жизни в квартире.

А еще взрослые хвостики часто привязываются к новой семье даже сильнее, потому что они способны по-настоящему ценить безопасность и свой второй шанс,

– отмечает Мария Вронская