З чого насправді починається відповідальність, як допомогти тварині звикнути до нового дому і які переваги дорослих улюбленців ми часто недооцінюємо – в інтерв'ю 24 Каналу із засновницею Gostomel Shelter Марією Вронською.

Сьогодні в її притулку під Києвом мешкає понад 700 тварин. Усі вони пройшли складний шлях, частина з них пережила окупацію, і просто зараз всі чекають на людей, які готові усвідомлено подарувати їм дім.

Дивіться також Собака сам вийшов до неї: найвідоміша бандуристка України Марина Круть прихистила песика

Чому "хочу тварину" – не завжди достатньо?

Сьогодні багато людей хочуть завести домашнього улюбленця – часто емоційно, під впливом відео в соцмережах чи історій порятунку. З чого насправді має починатися рішення взяти тварину в сім’ю?

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Із запитання до себе: "Чи готовий я змінити своє життя?". Відео в соцмережах зазвичай показують лише гарну картинку. У реальності ж тварина – це жива істота, яка повністю від вас залежить.

Потрібно тверезо оцінити, чи є у вас ресурс на найближчі 10 – 15 років на лікування, щоденний побут, витрати та зміну звичного графіку.

Зазвичай всі уявляють лише милі моменти, забуваючи про щоденну рутину. Наприклад, про те, що гуляти доведеться і в зливу, і в мороз. Мало хто одразу прораховує витрати на ветеринарів, думає про адаптацію тварини в домі, потенційні проблеми з її поведінкою чи про те, з ким її залишити під час відпустки чи переїзду.

Також треба розуміти, що улюбленця не можна брати як "іграшку для дитини". Це окремий член родини, у якого буде свій характер і свої потреби,

– каже Марія Вронська.

Очікування vs реальність від домашніх улюбленців

Які очікування від життя з домашнім улюбленцем найчастіше не збігаються з реальністю?

Найчастіше люди чекають на спокійного, слухняного собаку чи кота, який з першої хвилини вдома поводиться ідеально і демонструє безмежну вдячність.

На практиці ж усе починається з адаптації та стресу. Бувають і зіпсовані речі, і прояви страху, і просто непростий характер тварини.

Справжня любов до улюбленця вимірюється не красивими кадрами, а вашим терпінням, спокоєм та готовністю проходити разом через усі ці етапи.

Песики із Gostomel Shelter / Фото надані 24 Каналу Марією Вронською

Чому перші тижні вдома можуть бути найважчими?

Перед якими труднощами постають люди в перші тижні або місяці після появи тварини вдома?

Усе впирається в адаптацію. Для тварини переїзд – це величезний стрес: навколо все зовсім нове, від людей і звуків до запахів та правил. Через це вона може годинами ховатися, боятися кожного шурхоту, виявляти недовіру чи постійно тривожитися.

Справитися з цим у перші тижні допомагають лише три речі:

чіткий режим,

максимальний спокій у домі

ваше терпіння.

Звідки взявся страх перед дорослими хвостиками?

Попри велику кількість тварин у притулках, більшість людей досі обирають маленьких кошенят і цуценят. Чому, на вашу думку, суспільство все ще боїться брати дорослих тварин?

Найчастіше через упередження, що доросла тварина вже має важкий багаж минулого, якісь травми й просто не зможе звикнути чи прив'язатися до нової родини. Хоча досвід показує зовсім інше. Дорослі хвостики зазвичай набагато спокійніші, а їхній характер та темперамент уже сформовані, тож ви одразу бачите, кого берете в дім, і можете легко зрозуміти, чи зійдетеся характерами.

Коти, які потребують нової родини / Фото надані 24 Каналу Марією Вронською

До чого реально варто бути готовими, коли береш у сім’ю вже дорослого кота чи собаку? Які можуть бути особливості адаптації

Насамперед до того, що доведеться запастися часом. Одній тварині вистачить кількох днів, щоб освоїтися, а іншій знадобляться місяці, аби просто почати вам довіряти. У дорослого улюбленця вже є власна історія, і часом вона досить складна.

Буває, що тварина панічно боїться гучних звуків, з острахом реагує на чоловіків, не любить повідець або взагалі не вміє залишатися на самоті. Головне, що їй зараз потрібно, щоб розкритися – це ваш спокій, передбачуваність у щоденних справах і турбота.

Чи правда, що дорослі тварини складніше адаптуються, або це радше міф? Які переваги часто недооцінюють майбутні господарі

Насправді це здебільшого міф. Зі спокійною та надійною людиною дорослі тварини звикають до нового дому дуже легко. При цьому майбутні господарі часто не помічають очевидних плюсів: у такого улюбленця вже зрозумілий характер, він спокійніший за малечу і, скоріш за все, вже знає базові правила життя у квартирі.

А ще дорослі хвостики часто привʼязуються до нової родини навіть сильніше, бо вони здатні по-справжньому цінувати безпеку та свій другий шанс,

– зазначає Марія Вронська