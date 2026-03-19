Их сможет повторить каждый: фотограф поделился удивительными идеями для фото с собакой
- Специалисты рекомендуют использовать живописные пейзажи и фокусироваться на глазах собаки для создания интересных кадров.
Наши четвероногие друзья зачастую заполняют собой все свободное пространство, в том числе и галерею телефона. При этом желание сохранить самые трогательные моменты в воспитании любимцев нужно согласовывать с самими собачками.
Эксперты из American Kennel Club рассказали, на что надо обратить внимание во время фотосессии с собакой. Там составили перечень советов, которые помогут сделать этот процесс приятным как для хвостатых, так и для их владельцев.
Как фотографировать собаку?
Главное в съемке любимца заключается в том, чтобы показать его индивидуальность. Для этого выбирайте место, где пес чувствует себя спокойно, и превращайте фотосессию в игру.
Возьмите любимые игрушки или лакомства, используйте привычные команды или трюки, например, апорт, "дай лапу" или вращения.
Важно! Наблюдайте за настроением собаки: лучшие кадры получаются, когда она расслаблена и радостная. Если же появляются признаки усталости или стресса (прижатые уши, опущенный хвост, облизывание губ), лучше сделать паузу.
Специалисты поделились также полезными советами по съемке любимцев. Для хорошего света фотографируйте в тени или во время "золотого часа" – поймать идеальное освещение можно утром или перед заходом солнца. Фокусируйтесь на глазах и стройте кадр по правилу третей.
Чтобы сделать взгляд более выразительным, можно использовать отражатель – даже простая белая поверхность подойдет. И самое важное – опуститесь до уровня собаки, даже если придется лечь на землю.
Идеи для фотосессии с собакой: смотрите фото с Pinterest
Чтобы выделить собаку на фото, можно создать мягко размытый фон. А если есть возможность, специалисты советуют использовать зум-объектив и фокусироваться на глазах пушистика.
Со своей стороны фотограф Руслан Шрамко поделился оригинальными идеями для фото с пушистиками. Он дал 9 интересных идей кадров на любой вкус с вашим хвостиком.
Интересный эффект дает сочетание портрета с пейзажем. Выберите живописное место – горы, поле или берег воды – и сделайте собаку небольшой частью кадра. Также снимайте крупным планом отдельные черты четвероногого: глаза, нос, лапы или характерные особенности породы, ведь детали имеют значение.
Чтобы получить стильное фото, попробуйте снять силуэт. Поставьте собаку на фоне яркого света, например, неба на рассвете или закате, и настройте экспозицию под фон. Лучше всего снимать сбоку и с низкой точки.
Идея для фото с собакой / Pinterest
В то же время фото в движении добавляют эмоций и энергии. Снимайте, когда собака бежит, играет или выполняет упражнения. Для безопасности выбирайте закрытую территорию. Попросите кого-то помочь: пусть пес бежит к вам, а вы снимайте серией кадров. Хотя удачных фото будет немного, лучший результат того стоит.
Почему собаки лают в пустоту и как их отучить?
Лай собаки на самом деле может иметь разные причины: от радости и желания привлечь внимание до скуки, страха или даже боли. Часто это реакция на внешние раздражители, но иногда все зависит от темперамента и поведенческих особенностей самого любимца.
Если пес начинает лаять, стоит спокойно дать команду "тихо" и попытаться успокоить его. Как только собака замолчит, ее следует похвалить – так она быстрее поймет, какое поведение является правильным.
В то же время в пятерку самых послушных пород относятся, в частности, бордер-колли и пудели. Больше об этих и других послушных породах хвостатых, – читайте в материале 24 Канала.