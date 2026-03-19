Их сможет повторить каждый: фотограф поделился удивительными идеями для фото с собакой

Наши четвероногие друзья зачастую заполняют собой все свободное пространство, в том числе и галерею телефона. При этом желание сохранить самые трогательные моменты в воспитании любимцев нужно согласовывать с самими собачками.

Эксперты из American Kennel Club рассказали, на что надо обратить внимание во время фотосессии с собакой. Там составили перечень советов, которые помогут сделать этот процесс приятным как для хвостатых, так и для их владельцев.

Как фотографировать собаку?

Главное в съемке любимца заключается в том, чтобы показать его индивидуальность. Для этого выбирайте место, где пес чувствует себя спокойно, и превращайте фотосессию в игру.

Возьмите любимые игрушки или лакомства, используйте привычные команды или трюки, например, апорт, "дай лапу" или вращения.

Важно! Наблюдайте за настроением собаки: лучшие кадры получаются, когда она расслаблена и радостная. Если же появляются признаки усталости или стресса (прижатые уши, опущенный хвост, облизывание губ), лучше сделать паузу.

Специалисты поделились также полезными советами по съемке любимцев. Для хорошего света фотографируйте в тени или во время "золотого часа" – поймать идеальное освещение можно утром или перед заходом солнца. Фокусируйтесь на глазах и стройте кадр по правилу третей.

Чтобы сделать взгляд более выразительным, можно использовать отражатель – даже простая белая поверхность подойдет. И самое важное – опуститесь до уровня собаки, даже если придется лечь на землю.

Чтобы выделить собаку на фото, можно создать мягко размытый фон. А если есть возможность, специалисты советуют использовать зум-объектив и фокусироваться на глазах пушистика.

Со своей стороны фотограф Руслан Шрамко поделился оригинальными идеями для фото с пушистиками. Он дал 9 интересных идей кадров на любой вкус с вашим хвостиком.

Интересный эффект дает сочетание портрета с пейзажем. Выберите живописное место – горы, поле или берег воды – и сделайте собаку небольшой частью кадра. Также снимайте крупным планом отдельные черты четвероногого: глаза, нос, лапы или характерные особенности породы, ведь детали имеют значение.

Чтобы получить стильное фото, попробуйте снять силуэт. Поставьте собаку на фоне яркого света, например, неба на рассвете или закате, и настройте экспозицию под фон. Лучше всего снимать сбоку и с низкой точки.



В то же время фото в движении добавляют эмоций и энергии. Снимайте, когда собака бежит, играет или выполняет упражнения. Для безопасности выбирайте закрытую территорию. Попросите кого-то помочь: пусть пес бежит к вам, а вы снимайте серией кадров. Хотя удачных фото будет немного, лучший результат того стоит.

