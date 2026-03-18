Специалисты рассказали, почему собаки не узнают себя и как реагировать на это хозяевам. Об этом пишет Ukr.media.

Что известно об исследованиях ученых о таком поведении собак?

Забавное поведение собак перед зеркалом – лай, настороженность или полное игнорирование собственного отражения – имеет научное объяснение. Как показывают исследования, дело не в "странном характере" животных, а в особенностях их мышления.

Как пишет ВВ, еще в 1970-х годах американский психолог Гордон Гэллап разработал так называемый зеркальный тест. Это был один из самых известных экспериментов для проверки самосознания.

Его суть проста: на тело животного наносят метку, которую оно может увидеть только в зеркале. Если животное, глядя в отражение, пытается исследовать или убрать эту метку – это свидетельствует о способности узнавать себя.

Результаты показали, что такой способностью обладают далеко не все. Зеркальный тест успешно проходят человекообразные обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы. В то же время собаки, как и коты, обычно не демонстрируют признаков самоопознания.

Так почему же собаки лают на зеркало?

Главная причина заключается в том, что собаки воспринимают мир прежде всего через запах, а не зрение. Для человека отражение в зеркале – это очевидно "я", но для собаки это просто картинка без запаха. Именно поэтому животное не может идентифицировать себя в зеркале.

Когда пес видит свое отражение, он часто воспринимает его как другое животное. Поскольку эта "другая собака" не имеет запаха, это вызывает путаницу и даже тревогу. В ответ любимец может начать лаять, демонстрируя защитную или территориальную реакцию.

Реакция на зеркало может быть разной в зависимости от характера и опыта животного. Некоторые собаки быстро теряют интерес, понимая, что "другой пес" не реагирует. Другие же могут долго проявлять настороженность или даже страх.

Интересно, что в отличие от людей и некоторых животных, собаки не проходят так называемый "тест зеркала" – они не осознают себя через зрительное отражение. Это не значит, что они менее умны, просто их мозг работает иначе.

Эксперты отмечают, что такое поведение является нормальным и не требует вмешательства, если не вызывает сильного стресса у животного. Если собака лишь иногда реагирует на зеркало, то это естественное любопытство. В то же время, если питомец постоянно нервничает, лает или боится, стоит ограничить доступ к зеркалам или постепенно приучать его к этому объекту. Например, можно отвлекать собаку играми или положительными эмоциями.

Специалисты также советуют не наказывать животное за такое поведение. Лай в этом случае является способом коммуникации, а не "плохой привычкой".

Не только зеркала: почему собаки могут лаять в пустоту?

Представители Американского клуба собаководства попытались разгадать эту загадку.

Когда собака лает в темноту, это обычно имеет вполне логичное объяснение. В ночное время уровень окружающих звуков снижается, поэтому животному легче уловить даже малейшие шумы – например, лай других собак или отдаленное движение транспорта. Кроме того, собаки лучше ориентируются в условиях слабого освещения, чем люди, поэтому могут заметить то, что для нас остается невидимым.

Если пес вдруг насторожился на ночном дворе, вполне вероятно, что он услышал или увидел что-то конкретное: дикое животное, движение ветвей, падение листьев или даже человека, который проходил неподалеку.

В то же время такое поведение не всегда связано с реальными раздражителями. Иногда собака может лаять из-за скуки, одиночества или желания привлечь внимание хозяина.

Что касается распространенных представлений о "сверхъестественном", то наука их не подтверждает. Нет никаких доказательств того, что собаки способны видеть духов или другие потусторонние явления – это скорее результат человеческих верований, чем фактов.

Но если с собаками все более-менее понятно, то поведение котов в темноте вызывает не меньше вопросов. Почему они внезапно замирают и вглядываются в пустоту, будто видят что-то невидимое для нас?