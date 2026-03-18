Фахівці розповіли, чому собаки не впізнають себе і як реагувати на це господарям. Про це пише Ukr.media.

Що відомо про дослідження вчених про таку поведінку собак?

Кумедна поведінка собак перед дзеркалом – гавкіт, настороженість або повне ігнорування власного відображення – має наукове пояснення. Як показують дослідження, справа не у "дивному характері" тварин, а в особливостях їхнього мислення.

Як пише ВВ, ще у 1970-х роках американський психолог Гордон Геллап розробив так званий дзеркальний тест. Це був один із найвідоміших експериментів для перевірки самосвідомості.

Його суть проста: на тіло тварини наносять мітку, яку вона може побачити лише в дзеркалі. Якщо тварина, дивлячись у відображення, намагається дослідити або прибрати цю мітку – це свідчить про здатність впізнавати себе.

Результати показали, що таку здатність мають далеко не всі. Дзеркальний тест успішно проходять людиноподібні мавпи, дельфіни, слони та деякі птахи. Водночас собаки, як і коти, зазвичай не демонструють ознак самовпізнавання.

То чому ж собаки гавкають на дзеркало?

Головна причина полягає у тому, що собаки сприймають світ передусім через запах, а не зір. Для людини відображення у дзеркалі – це очевидно "я", але для собаки це просто картинка без запаху. Саме тому тварина не може ідентифікувати себе у дзеркалі.

Коли пес бачить своє відображення, він часто сприймає його як іншу тварину. Оскільки цей "інший собака" не має запаху, це викликає плутанину і навіть тривогу. У відповідь улюбленець може почати гавкати, демонструючи захисну або територіальну реакцію.

Реакція на дзеркало може бути різною залежно від характеру і досвіду тварини. Деякі собаки швидко втрачають інтерес, розуміючи, що "інший пес" не реагує. Інші ж можуть довго проявляти настороженість або навіть страх.

Цікаво, що на відміну від людей і деяких тварин, собаки не проходять так званий "тест дзеркала" – вони не усвідомлюють себе через зорове відображення. Це не означає, що вони менш розумні, просто їхній мозок працює інакше.

Експерти наголошують, що така поведінка є нормальною і не потребує втручання, якщо не викликає сильного стресу у тварини. Якщо собака лише іноді реагує на дзеркало, то це природна цікавість. Водночас, якщо улюбленець постійно нервує, гавкає або боїться, варто обмежити доступ до дзеркал або поступово привчати його до цього об’єкта. Наприклад, можна відволікати собаку іграми або позитивними емоціями.

Фахівці також радять не карати тварину за таку поведінку. Гавкіт у цьому випадку є способом комунікації, а не "поганою звичкою".

Не лише дзеркала: чому собаки можуть гавкати у порожнечу?

Представники Американського клубу собаківництва спробували розгадати цю загадку.

Коли собака гавкає в темряву, це зазвичай має цілком логічне пояснення. У нічний час рівень навколишніх звуків знижується, тому тварині легше вловити навіть найменші шуми – наприклад, гавкіт інших собак або віддалений рух транспорту. Крім того, собаки краще орієнтуються в умовах слабкого освітлення, ніж люди, тож можуть помітити те, що для нас лишається невидимим.

Якщо пес раптом насторожився на нічному подвір’ї, цілком імовірно, що він почув або побачив щось конкретне: дику тварину, рух гілок, падіння листя чи навіть людину, яка проходила неподалік.

Водночас така поведінка не завжди пов’язана з реальними подразниками. Іноді собака може гавкати через нудьгу, самотність або бажання привернути увагу господаря.

Що ж до поширених уявлень про "надприродне", то наука їх не підтверджує. Немає жодних доказів того, що собаки здатні бачити духів чи інші потойбічні явища – це радше результат людських вірувань, ніж фактів.

Але якщо з собаками все більш-менш зрозуміло, то поведінка котів у темряві викликає не менше запитань. Чому вони раптово завмирають і вдивляються у порожнечу, ніби бачать щось невидиме для нас?