Експерти з American Kennel Club розповіли, на що треба звернути увагу під час фотосесії з собакою. Там склали перелік порад, які допоможуть зробити цей процес приємним як для хвостатих, так і для їхніх власників.

Цікаво Чому собаки так дивно реагують на дзеркала: вчені вразили поясненням

Як фотографувати собаку?

Головне в зйомці улюбленця полягає в тому, аби показати його індивідуальність. Для цього обирайте місце, де пес почувається спокійно, і перетворюйте фотосесію на гру.

Візьміть улюблені іграшки чи ласощі, використовуйте звичні команди або трюки, наприклад, апорт, "дай лапу" чи обертання.

Важливо! Спостерігайте за настроєм собаки: найкращі кадри виходять, коли вона розслаблена й радісна. Якщо ж з’являються ознаки втоми чи стресу (притиснуті вуха, опущений хвіст, облизування губ), краще зробити паузу.

Фахівці поділилися також корисними порадами щодо знімання улюбленців. Для гарного світла фотографуйте в тіні або під час "золотої години" – зловити ідеальне освітлення можна зранку чи перед заходом сонця. Фокусуйтеся на очах і будуйте кадр за правилом третин.

Щоб зробити погляд більш виразним, можна використати відбивач – навіть проста біла поверхня підійде. І найважливіше – опустіться до рівня собаки, навіть якщо доведеться лягти на землю.

Ідеї для фотосесії з собакою: дивіться фото з Pinterest

Щоб виділити собаку на фото, можна створити м'яко розмитий фон. А якщо є можливість, фахівці радять використовувати зум-об'єктив і фокусуватися на очах пухнастика.

Зі свого боку фотограф Руслан Шрамко поділився оригінальними ідеями для фото з пухнастиками. Він дав 9 цікавих ідей кадрів на будь-який смак з вашим хвостиком.

Як сфотографувати собаку: дивіться відео

Цікавий ефект дає поєднання портрета з пейзажем. Оберіть мальовниче місце – гори, поле чи берег води – і зробіть собаку невеликою частиною кадру. Також знімайте крупним планом окремі риси чотирилапого: очі, ніс, лапи чи характерні особливості породи, адже деталі мають значення.

Щоб отримати стильне фото, спробуйте зняти силует. Поставте собаку на тлі яскравого світла, наприклад, неба на світанку чи заході, і налаштуйте експозицію під фон. Найкраще знімати збоку й з низької точки.



Ідея для фото з собакою / Pinterest

Водночас фото в русі додають емоцій і енергії. Знімайте, коли собака біжить, грається чи виконує вправи. Для безпеки обирайте закриту територію. Попросіть когось допомогти: нехай пес біжить до вас, а ви знімайте серією кадрів. Хоча вдалих фото буде небагато, найкращий результат того вартий.

Чому собаки гавкають у порожнечу та як їх відучити?