Об этом мало, кто догадывается: 8 запахов, которые заставляют вашего кота свирепствовать

Коты обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, поэтому некоторые запахи могут вызвать у них резкое отвращение. Исследователи назвали несколько ароматов, которые большинство котов буквально не переносит.

Среди них – цитрусовые, уксус, кофе и некоторые специи. Об этом сообщает Cats.com.

Смотрите также Почему коты так ненавидят огурцы: правда, о которой не говорят

Почему обоняние котов такое чувствительное?

Специалисты объясняют, что обоняние у кошек значительно сильнее, чем у людей. У этих животных около 200 миллионов обонятельных рецепторов, тогда как у людей – лишь около 5 миллионов.

Кроме того, коты имеют специальный рецептор на небе – орган Якобсона, который помогает им распознавать феромоны и другие запаховые сигналы. По словам ветеринара Владимира Кищука, он расположен на небе за передними зубами, что соединяет ротовую полость с носовой.

Этот орган позволяет котам анализировать феромоны, гормоны и другие химические сигналы, буквально "пробуя воздух на вкус". Это помогает им выявлять территориальные метки, настроение и состояние здоровья других животных.

Ветеринарный врач об уникальном рецепторе обоняния котов. Смотрите видео: Владимира Кищука

Именно поэтому резкие или необычные ароматы могут сильно раздражать домашних любимцев. Из-за такой чувствительности даже обычные для человека запахи могут быть для кота слишком сильными.

Какие запахи коты ненавидят больше всего?

Эксперты выделяют несколько ароматов, которые чаще всего вызывают у котов негативную реакцию.

Цитрусовые. Коты часто избегают запаха апельсинов, лимонов или лайма. Для них эти ароматы слишком резкие, а эфирные масла цитрусовых могут даже вызвать проблемы со здоровьем.

Уксус. Он имеет очень интенсивный кислый запах, который отталкивает большинство котов. Именно поэтому его иногда используют, чтобы отпугнуть животное от определенных мест в доме.

Эвкалипт. Запах эвкалипта также неприятен для котов. К тому же это растение может быть токсичным для животных и вызвать рвоту или слабость.

Банановая кожура. Многим котам не нравится запах банановой кожуры. В ней содержатся вещества, которые животные воспринимают как неприятные.

Мята и ментол. Хотя кошачья мята привлекает многих котов, запах обычной садовой мяты или ментола может их раздражать.

Кофе. Аромат кофе также часто вызывает негативную реакцию у кошек, ведь кофеин является токсичным для домашних животных.

Острые специи. Черный перец, горчица или чили имеют слишком резкий запах для кошачьего обоняния, поэтому животные обычно стараются избегать таких ароматов.

Бытовая химия. Запахи моющих средств, освежителей воздуха или дезинфекторов также могут вызывать у кошек сильный дискомфорт. Некоторые из них даже могут быть токсичными.

Почему важно учитывать запахи в доме?