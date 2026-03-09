Большинство людей их никогда не видели: как выглядит одна из самых редких пород собак в мире

В США насчитывается менее 500 собак породы харьер, из-за чего большинство людей никогда не видели их вживую. Эти псы очень похожи на биглей, но крупнее и значительно спортивнее.

Несмотря на охотничье происхождение, они могут быть нежными и преданными семейными любимцами. Об этом пишет ParadePets.

Почему эта порода такая редкая?

Харьер – это среднего размера гончая, которая имеет характерные трехцветные отметины и большие выразительные глаза. Из-за сходства с биглями его часто называют "гигантским биглем".

На самом деле эта порода имеет давнюю историю. Ее вывели в Англии для охоты на зайцев – отсюда и название, ведь слово hare означает "заяц".

Причин редкости породы харьер несколько. Прежде всего эти собаки исторически разводились преимущественно для охоты в стаях, а не как домашние любимцы. Когда популярность традиционной охоты на зайцев во многих странах уменьшилась, потребность в такой породе также резко упала.

Кроме того, их часто путают с более известными породами – прежде всего с биглями и фоксхаундами. Поэтому многие люди выбирают именно популярные породы, а не харьеров, что еще больше уменьшает спрос на их разведение.

Также разведением этих собак занимается относительно небольшое количество заводчиков. Именно поэтому порода остается малораспространенной, а ее популяция в США оценивается менее чем в 500 особей.

Что известно о харьерах?

Как пишет Westminster kennel club, харьер относится к гончим, которые работают по запаху, поэтому имеет очень сильное обоняние. Они известны выносливостью, энергичностью и любовью к активным прогулкам.

По размеру эти собаки достигают примерно 48 – 50 сантиметров в холке и могут весить 18 – 27 килограммов. Их продолжительность жизни обычно составляет 10 – 12 лет.

Несмотря на охотничье происхождение, харьеры вовсе не обязательно должны жить только в стае или работать на охоте. Владельцы говорят, что они легко привязываются к людям и прекрасно чувствуют себя в семьях.

Эти собаки очень активны: они любят бегать, играть и проводить время на свежем воздухе. Но после прогулок могут с удовольствием отдыхать рядом с хозяевами, превращаясь в настоящих "диванных" питомцев.

Харьеры известны своим дружелюбием, открытостью и ласковым характером. Они хорошо ладят с людьми и могут стать отличными компаньонами для активных семей. Именно поэтому любители породы пытаются привлечь к ней внимание, чтобы сохранить ее и не допустить исчезновения.

Однако эта порода не единственная редкая в мире. Например, существуют еще и собаки, которые имеют по 6 пальцев на лапах или могут находить грибы на глубине 60 метров.