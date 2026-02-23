Как назвать собаку: топ-10 самых популярных имен

Выбрать имя домашнего пушистика, которое бы лучше всего характеризовало его характер и импонировало владельцам, бывает порой совсем непросто. И все же этот процесс должен приносить удовольствие, поэтому существует несколько правил, которые помогут найти идеальное имя для вашего четвероногого друга.

О том, как подобрать имя для любимца, рассказывают специалисты из Royal Kennel Club.

Как назвать собаку?

Эксперты отмечают, что популярные клички часто заканчиваются на гласный звук. Сами же собаки ориентируются прежде всего на звучание. Имена, завершающиеся гласной, легче воспринимаются, ведь вы естественно меняете интонацию.

Благодаря этому собаке проще выделить свое имя среди других слов в ежедневном общении.

Специалисты также советуют избегать сходства с командами в именах. Во время обучения пес должен четко различать команды. Если имя звучит похоже на "нельзя", "сидеть" или другие команды, это может запутать животное.

В то же время не стоит увлекаться слишком сложными вариантами. Оригинальность – это прекрасно, но слишком длинное или сложное имя будет неудобным и для вас, и для собаки. Если же вам нравится длинная кличка, придумайте короткую форму или удобное прозвище.

В случае, если вам трудно определиться между несколькими именами, опробуйте каждое из них в течение нескольких дней. Так вы поймете, какое звучит естественнее и лучше подходит вашему любимцу.



Советы в выборе имени для собаки / Фото Unsplash

К тому же отличная идея – назвать собаку в честь любимого персонажа книги, фильма или сериала. Это придаст имени особое значение именно для вас.

Если вы берете собаку с уже имеющимся именем, резкое изменение может стать для нее стрессом. Если же очень хочется переименовать, выберите вариант, который звучит подобно предыдущему – так адаптация будет легче.

Важно также выбирайте двусложные имена. Клички из двух слогов легко произносятся и хорошо воспринимаются собаками. Они звучные и удобные в ежедневном использовании.

Эксперты советуют избегать созвучности с другими именами в семье. Потому что если имя собаки будет очень похоже на имя кого-то из членов семьи или других домашних животных, это повлечет путаницу. Например, "Роб" и "Боб" не лучшая пара для дома.

Когда уже придумали имя для четырехлапого, попробуйте позвать его новой кличкой вслух – во дворе или в парке. Если вам неловко или неудобно произносить это имя, стоит подумать еще.

Кличка также не должна иметь оскорбительного или неоднозначного содержания. Вам придется произносить ее публично, поэтому лучше выбрать что-то приятное и нейтральное.

Ну и едва ли не самое главное, стоит присмотреться к поведению собаки перед окончательным выбором. Имя должно по крайней мере отчасти отражать его темперамент.

Как чаще всего называли четвероногих в 2025 году?

Организация American Kennel Club опубликовала десятку самых популярных кличек 2025 года среди чистопородных собак и зарегистрированных метисов.

Топ-10 имен для собак-девочек:

Луна;

Белла;

Дейзи;

Люси;

Руби;

Уиллоу;

Мэгги;

Пенни;

Заря;

Сейди.

Топ-10 имен для собак-мальчиков:

Макс;

Генк;

Тедди;

Купер;

Гас;

Герцог;

Маверик;

Биер;

Чарли;

Финн.

