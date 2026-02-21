Особенно осторожными следует быть с пожилыми животными или теми, имеющими проблемы со здоровьем, в таких случаях консультация с ветеринаром обязательна. Советы, которые помогут уменьшить количество стрессовых ситуаций во время путешествий с четвероногими предоставляют в National Geographic.
Как подготовить хвостатого к путешествию?
Специалисты отмечают, что иногда все же лучше оставить любимца дома с пет-ситером или в проверенном отеле для животных, особенно если путешествие насыщенное или не предусматривает необходимых условий именно для четвероногих.
Если вы все же берете его с собой, удобный вариант – автомобиль, ведь так можно делать остановки и быстро реагировать в случае необходимости.
Кстати, кинологиня Данута Гайда рассказала, как приучить собаку к поездкам машиной.
Как помочь собаке перестать бояться машины: смотрите видео
Авиаперелеты сложнее, потому что правила различаются в зависимости от авиакомпании и страны, часто животное летит в багажном отсеке, а международные путешествия могут требовать карантина. Альтернативой в таких случаях могут служить частные или получастные рейсы для владельцев с животными, но они дорогие.
Собаку стоит подготовить к путешествию заранее / Фото Unsplash
Кроме дороги, важно продумать детали пребывания:
- позволяет ли жилье животных;
- можно ли оставлять их одних;
- подходит ли локация для прогулок;
- есть ли рядом ветеринар.
Также стоит учитывать реакцию родственников, детей или других животных.
Подготовку к путешествию с четвероногим следует начинать заблаговременно, особенно для зарубежных поездок, потому что тогда могут понадобиться ветеринарные справки и специальные сертификаты.
Значительно поможет и предварительная адаптация, животное надо заранее приучать к переноске или поездкам.
И главное – оставаться гибкими. Путешествие с животным требует терпения, плана "Б" и реалистичных ожиданий. Тогда совместное путешествие станет приятным опытом для вас обоих.
Специалисты советуют позаботиться о необходимых вещах для путешествия с любимцами / Фото Unsplash
Со своей стороны компания Josera отмечает важность сохранить привычный для любимца рацион и обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Эксперты также советуют взять с собой такие вещи:
- ошейник или шлейка вместе с поводком;
- идентификационный жетон с контактами владельца (Animal ID);
- посуда для корма и воды;
- теплая подстилка и переноска для транспортировки;
- средства ухода: щетка, полотенце, пинцет для удаления клещей;
- любимые игрушки, для кошек – кошачья мята;
- гигиенические пакеты для уборки во время прогулок;
- намордник (при необходимости для собаки);
- ветеринарная аптечка и необходимые препараты с запасом;
- европейский паспорт домашнего животного;
- достаточный запас корма и вкусностей (удобнее всего брать сухой корм).
Как уберечь питомца от стресса во время войны?
В условиях военной реальности самое важное – оставаться уравновешенными, ведь животные очень тонко реагируют на настроение хозяина и тревога, паника или резкие движения только усиливают их страх.
Специалисты также советуют подготовить "экстренный набор для любимца". А в хранилище или безопасном месте стоит по возможности обустроить для животного отдельное комфортное пространство с собственным лежаком, игрушкой, кормом и др.
