Особенно осторожными следует быть с пожилыми животными или теми, имеющими проблемы со здоровьем, в таких случаях консультация с ветеринаром обязательна. Советы, которые помогут уменьшить количество стрессовых ситуаций во время путешествий с четвероногими предоставляют в National Geographic.

Как подготовить хвостатого к путешествию?

Специалисты отмечают, что иногда все же лучше оставить любимца дома с пет-ситером или в проверенном отеле для животных, особенно если путешествие насыщенное или не предусматривает необходимых условий именно для четвероногих.

Если вы все же берете его с собой, удобный вариант – автомобиль, ведь так можно делать остановки и быстро реагировать в случае необходимости.

Кстати, кинологиня Данута Гайда рассказала, как приучить собаку к поездкам машиной.

Как помочь собаке перестать бояться машины: смотрите видео

Авиаперелеты сложнее, потому что правила различаются в зависимости от авиакомпании и страны, часто животное летит в багажном отсеке, а международные путешествия могут требовать карантина. Альтернативой в таких случаях могут служить частные или получастные рейсы для владельцев с животными, но они дорогие.



Собаку стоит подготовить к путешествию заранее / Фото Unsplash

Кроме дороги, важно продумать детали пребывания:

позволяет ли жилье животных;

можно ли оставлять их одних;

подходит ли локация для прогулок;

есть ли рядом ветеринар.

Также стоит учитывать реакцию родственников, детей или других животных.

Подготовку к путешествию с четвероногим следует начинать заблаговременно, особенно для зарубежных поездок, потому что тогда могут понадобиться ветеринарные справки и специальные сертификаты.

Значительно поможет и предварительная адаптация, животное надо заранее приучать к переноске или поездкам.

И главное – оставаться гибкими. Путешествие с животным требует терпения, плана "Б" и реалистичных ожиданий. Тогда совместное путешествие станет приятным опытом для вас обоих.



Специалисты советуют позаботиться о необходимых вещах для путешествия с любимцами / Фото Unsplash

Со своей стороны компания Josera отмечает важность сохранить привычный для любимца рацион и обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Эксперты также советуют взять с собой такие вещи:

ошейник или шлейка вместе с поводком;

идентификационный жетон с контактами владельца (Animal ID);

посуда для корма и воды;

теплая подстилка и переноска для транспортировки;

средства ухода: щетка, полотенце, пинцет для удаления клещей;

любимые игрушки, для кошек – кошачья мята;

гигиенические пакеты для уборки во время прогулок;

намордник (при необходимости для собаки);

ветеринарная аптечка и необходимые препараты с запасом;

европейский паспорт домашнего животного;

достаточный запас корма и вкусностей (удобнее всего брать сухой корм).

