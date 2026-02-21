Особливо обережними слід бути з літніми тваринами або тими, що мають проблеми зі здоров'ям, у таких випадках консультація з ветеринаром обов'язкова. Поради, які допоможуть зменшити кількість стресових ситуацій під час мандрівок з чотирилапими надають у National Geographic.
Як підготувати хвостатого до подорожі?
Фахівці зауважують, що іноді все ж краще залишити улюбленця вдома з пет-сітером або в перевіреному готелі для тварин, особливо якщо подорож насичена чи не передбачає необхідних умов саме для чотирилапих.
Якщо ви все ж берете його із собою, найзручніший варіант – автомобіль, адже так можна робити зупинки та швидко реагувати в разі потреби.
До речі, кінологиня Данута Гайда розповіла, як привчити собаку до поїздок машиною.
Авіаперельоти складніші, бо правила різняться залежно від авіакомпанії та країни, часто тварина летить у багажному відсіку, а міжнародні подорожі можуть вимагати карантину. Альтернативою у таких випадках можуть слугувати приватні або напівприватні рейси для власників із тваринами, але вони дорогі.
Собаку варто підготувати до подорожі заздалегідь / Фото Unsplash
Окрім дороги, важливо продумати деталі перебування:
- чи дозволяє житло тварин;
- чи можна залишати їх самих;
- чи підходить локація для прогулянок;
- чи є поруч ветеринар.
Також варто враховувати реакцію родичів, дітей або інших тварин.
Підготовку до мандрівки з чотирилапим слід починати завчасно, особливо для закордонних поїздок, бо тоді можуть знадобитися ветеринарні довідки та спеціальні сертифікати.
Значно допоможе й попередня адаптація, тварину треба заздалегідь привчати до переноски чи поїздок.
І головне – залишатися гнучкими. Подорож із твариною потребує терпіння, плану "Б" і реалістичних очікувань. Тоді спільна мандрівка стане приємним досвідом для вас обох.
Фахівці радять подбати про необхідні речі для подорожі з улюбленцями / Фото Unsplash
Зі свого боку компанія Josera наголошує на важливості зберегти звичний для улюбленця раціон та забезпечити постійний доступ до свіжої води. Експерти також радять взяти з собою такі речі:
- нашийник або шлейка разом із повідцем;
- ідентифікаційний жетон із контактами власника (Animal ID);
- посуд для корму та води;
- тепла підстилка й переноска для транспортування;
- засоби догляду: щітка, рушник, пінцет для видалення кліщів;
- улюблені іграшки, для котів – котяча м'ята;
- гігієнічні пакети для прибирання під час прогулянок;
- намордник (за потреби для собаки);
- ветеринарна аптечка та необхідні препарати із запасом;
- європейський паспорт домашньої тварини;
- достатній запас корму й смаколиків (найзручніше брати сухий корм).
Як уберегти улюбленця від стресу під час війни?
В умовах воєнної реальності найважливіше – залишатися врівноваженими, адже тварини дуже тонко реагують на настрій господаря й тривога, паніка чи різкі рухи лише посилюють їхній страх.
Фахівці також радять підготувати "екстрений набір для улюбленця". А у сховищі або ж безпечному місці варто по можливості облаштувати для тварини окремий комфортний простір з власним лежаком, іграшкою, кормом та ін.
