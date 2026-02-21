Особливо обережними слід бути з літніми тваринами або тими, що мають проблеми зі здоров'ям, у таких випадках консультація з ветеринаром обов'язкова. Поради, які допоможуть зменшити кількість стресових ситуацій під час мандрівок з чотирилапими надають у National Geographic.

Як підготувати хвостатого до подорожі?

Фахівці зауважують, що іноді все ж краще залишити улюбленця вдома з пет-сітером або в перевіреному готелі для тварин, особливо якщо подорож насичена чи не передбачає необхідних умов саме для чотирилапих.

Якщо ви все ж берете його із собою, найзручніший варіант – автомобіль, адже так можна робити зупинки та швидко реагувати в разі потреби.

До речі, кінологиня Данута Гайда розповіла, як привчити собаку до поїздок машиною.

Як допомогти песику перестати боятися машини: дивіться відео

Авіаперельоти складніші, бо правила різняться залежно від авіакомпанії та країни, часто тварина летить у багажному відсіку, а міжнародні подорожі можуть вимагати карантину. Альтернативою у таких випадках можуть слугувати приватні або напівприватні рейси для власників із тваринами, але вони дорогі.



Собаку варто підготувати до подорожі заздалегідь / Фото Unsplash

Окрім дороги, важливо продумати деталі перебування:

чи дозволяє житло тварин;

чи можна залишати їх самих;

чи підходить локація для прогулянок;

чи є поруч ветеринар.

Також варто враховувати реакцію родичів, дітей або інших тварин.

Підготовку до мандрівки з чотирилапим слід починати завчасно, особливо для закордонних поїздок, бо тоді можуть знадобитися ветеринарні довідки та спеціальні сертифікати.

Значно допоможе й попередня адаптація, тварину треба заздалегідь привчати до переноски чи поїздок.

І головне – залишатися гнучкими. Подорож із твариною потребує терпіння, плану "Б" і реалістичних очікувань. Тоді спільна мандрівка стане приємним досвідом для вас обох.



Фахівці радять подбати про необхідні речі для подорожі з улюбленцями / Фото Unsplash

Зі свого боку компанія Josera наголошує на важливості зберегти звичний для улюбленця раціон та забезпечити постійний доступ до свіжої води. Експерти також радять взяти з собою такі речі:

нашийник або шлейка разом із повідцем;

ідентифікаційний жетон із контактами власника (Animal ID);

посуд для корму та води;

тепла підстилка й переноска для транспортування;

засоби догляду: щітка, рушник, пінцет для видалення кліщів;

улюблені іграшки, для котів – котяча м'ята;

гігієнічні пакети для прибирання під час прогулянок;

намордник (за потреби для собаки);

ветеринарна аптечка та необхідні препарати із запасом;

європейський паспорт домашньої тварини;

достатній запас корму й смаколиків (найзручніше брати сухий корм).

