Ваша собака может чувствовать себя несчастной и нервной: кинологи назвали 4 основные причины

Четырехпалые не могут сказать вам о своем состоянии и чувствах, но это можно проследить по их поведению. Собаки сигнализируют нам о своих эмоциях, надо только научиться распознавать их знаки.

Об этом подробнее рассказали в издании Express. Там уточнили, что порой реакции пушистиков остаются незамеченными или неправильно трактуют, несмотря на распространенное мнение об очевидности поведения собак.

Что свидетельствует о принудительном состоянии вашей собаки?

Специалисты отметили, что воспитание собаки требует постоянного внимания и ответственности, поэтому решение завести домашнее животное должно быть хорошо обдуманным. Даже заботливые владельцы не всегда правильно понимают поведение любимца, из-за чего часто обращаются за объяснениями к экспертам или ищут ответы в соцсетях.

Отдельно кинологи обращают внимание на распространенный человеческий жест – объятия. По словам специалиста Филиппа Легуда, то, что для человека является проявлением любви, собака может воспринимать как дискомфорт.

Ограничение движений и тесный контакт иногда вызывают у животного стресс или чувство опасности, особенно при взаимодействии с детьми.

Важно! О том, что собаке некомфортно, могут свидетельствовать напряженная поза, отведенные назад уши, частое облизывание, натянутые губы или поднятая лапа.

Такие сигналы указывают на внутреннее напряжение, даже если агрессии нет. Зато о хорошем настроении животного говорят расслабленное тело, свободное поведение, помахи хвостом, естественное положение ушей и спокойное выражение морды с приоткрытым ртом – это признаки того, что собака чувствует себя в безопасности.

Ветеринары также рекомендуют использовать тест PEEP для оценки состояния питомца. Он включает четыре критерия:

осанку (напряжение или дрожь);

глаза (расширенные зрачки, напряженный взгляд);

уши (прижаты ли уши назад);

поведение (избегание контакта, попытки спрятаться или убежать).

В случае каких-либо тревожных изменений в поведении специалисты советуют не медлить и обращаться к ветеринару за профессиональной консультацией.

