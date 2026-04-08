Ваша собака может чувствовать себя несчастной и нервной: кинологи назвали 4 основные причины
- Хвостатые могут чувствовать себя несчастными из-за неправильного толкования их поведения, например, объятия могут вызвать стресс.
- Ветеринары рекомендуют использовать тест PEEP для оценки состояния собаки, подробнее о нем читайте в материале.
Четырехпалые не могут сказать вам о своем состоянии и чувствах, но это можно проследить по их поведению. Собаки сигнализируют нам о своих эмоциях, надо только научиться распознавать их знаки.
Об этом подробнее рассказали в издании Express. Там уточнили, что порой реакции пушистиков остаются незамеченными или неправильно трактуют, несмотря на распространенное мнение об очевидности поведения собак.
Что свидетельствует о принудительном состоянии вашей собаки?
Специалисты отметили, что воспитание собаки требует постоянного внимания и ответственности, поэтому решение завести домашнее животное должно быть хорошо обдуманным. Даже заботливые владельцы не всегда правильно понимают поведение любимца, из-за чего часто обращаются за объяснениями к экспертам или ищут ответы в соцсетях.
Отдельно кинологи обращают внимание на распространенный человеческий жест – объятия. По словам специалиста Филиппа Легуда, то, что для человека является проявлением любви, собака может воспринимать как дискомфорт.
Ограничение движений и тесный контакт иногда вызывают у животного стресс или чувство опасности, особенно при взаимодействии с детьми.
Важно! О том, что собаке некомфортно, могут свидетельствовать напряженная поза, отведенные назад уши, частое облизывание, натянутые губы или поднятая лапа.
Такие сигналы указывают на внутреннее напряжение, даже если агрессии нет. Зато о хорошем настроении животного говорят расслабленное тело, свободное поведение, помахи хвостом, естественное положение ушей и спокойное выражение морды с приоткрытым ртом – это признаки того, что собака чувствует себя в безопасности.
Ветеринары также рекомендуют использовать тест PEEP для оценки состояния питомца. Он включает четыре критерия:
- осанку (напряжение или дрожь);
- глаза (расширенные зрачки, напряженный взгляд);
- уши (прижаты ли уши назад);
- поведение (избегание контакта, попытки спрятаться или убежать).
В случае каких-либо тревожных изменений в поведении специалисты советуют не медлить и обращаться к ветеринару за профессиональной консультацией.
На что надо обратить внимание в поведении собаки?
Исследователи установили, что собачки значительно лучше воспринимают команды, когда их сопровождают не только словами, но и жестами и фокусом взгляда на нужный объект. Кинолог советует проводить тренировки регулярно, но недолго, с четкой структурой, чтобы не перегружать животное и не вызвать стресс.
В то же время любовь четвероногих к солнечному теплу объясняется тем, что оно помогает поддерживать температуру тела, облегчает боль и способствует лучшему сну.
А для улучшения послушания любимцев специалисты советуют использовать положительное подкрепление, учить собаку спокойно ходить на поводке и обеспечивать ей собственное безопасное пространство, где она может отдохнуть и избежать стрессовых ситуаций.